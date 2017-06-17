Nokia 3, Satışa Sunuldu!

Söz verildiği gibi, Nokia 3 Android akıllı telefon artık Hindistan’da satılmaktadır. 9,499 INR (yaklaşık 147 $) tutarında fiyat biçilen telefon şimdilik yalnızca asya ülkesindeki çevrimdışı kanallar aracılığıyla satın alınabilir.

Cihaz, bu hafta başlarında Hindistan’da resmi olarak Nokia 5 ve Nokia 6 ile birlikte duyuruldu. Nokia 6 ülkede henüz mevcut değil – Nokia 5 için ön siparişler 7 Temmuz’dan itibaren başlayacakken, Nokia 6, 14 Temmuz’dan itibaren ön sipariş almaya başlayacak.

Türkiye pazarına ne zaman geleceği konusunda detaylı bilgiye sahip değiliz. Umarız kısa süre içerisinde nokia telefonlara tekrardan sahip olma fırsatı yakalarız. Bunu çok istememizin sebeplerinden biri de fiyatı ve Nokia sadakati.