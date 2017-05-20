Nokia 3310 (2017), TENAA’dan geçti

Nokia 3310 (2017), Çin telekomünikasyon yetkilisi TENAA tarafından sertifika aldı. TA-1030 model numarasını taşıyan özellikli telefon artık ajansın resmi web sitesinde listeleniyor.

Cihaz bu yıl resmen Şubat ayında tanıtılmıştı. İspanya gibi bazı Avrupa pazarlarında zaten var, İngiltere ve Almanya gibi ülkeler ise önümüzdeki hafta alacak. Akıllı cep telefonunda yakın zamanda Hindistan’a geliyor.

Türkiye’de ise 1 ay sonra piyasaya çıkması bekleniyor. Fakat avrupa pazarından bayi haricinde ithal ürünler olacaktır. Bunun için 2-3 hafta beklememiz gerekiyor. Fiyatı hakkında da henüz bir bilgi bulunmuyor ama 350 TL civarında olması bekleniyor.

Peki sen yenilenmiş Nokia 3310 almak ister misin?