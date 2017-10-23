Nokia 3310 3G Satışa Sunuldu

Nokia 3310 3G iki hafta önce Avrupa’da ön siparişe açıldı ve şimdi satışa çıktı.

Bazı GSM operatörleri Almanya’da 69.99 € fiyatla bu telefonu sunmaktadır. İngiltere’de de aynı fiyatla (şu an için € 67 civarında) satışa çıkmış durumda.

Cihaz, geçtiğimiz ayın sonlarında, ABD gibi 2G desteğinin durdurulduğu pazarlara yönelik üretildi. Ülkemizde 2G desteği bulunuyor fakat 3G’ye sahip bir yeni Nokia 3310 almak daha kullanışlı olacaktır.

Türkiye’de yeni Nokia 3310’u 450 TL civarında bir fiyat ile satın alabiliyorsunuz. Fakat bu fiyat 2G destekli cihazlar için geçerli. Yeni cihazın açıklanan net bir fiyatı yok fakat üzerin 100-150 TL fark ile çıkması bekleniyor.