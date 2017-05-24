Nokia 3310 inceleme

Nokia, modern çağ için yeniden icat edilen 3310’u geri getirmek için bu yıl geçmişini derinden inceliyor. Bir akıllı telefonun yerini alacak değil, yine de Nokia 3310 incelememizde gösterdiğimiz gibi bir telefon isteyebilirsiniz.

Bir marka için nostalji ticareti yapacaksanız, nostaljiyi zorla değiştirebilirsiniz. Dokunmatik ekranı olmayan, hiçbir uygulamayı yüklemenize izin vermeyecek ve hiçbir şey yapmayan bir telefon duyurusu ile kendi yeni Android akıllı telefonu serisini gölgede bırakmayı başaran Nokia’nın düşüncesi açıktır. Aramalar yapmak ve Snake’i oynamak dışında: Nokia 3310.

Doğru, Nokia, en ikonik özellikli telefonlarından birinin yeniden piyasaya sürülmesi ile 2000’e benzer şekilde partiye hazırdır. Kesin olarak söylemek gerekirse, bu, Nokia’nın eski cihazlarından birkaçının yanı sıra bir avuç modern kolaylığın birleşiminden daha fazla. Dolayısıyla, şimdiye kadar tam 90’lı bir telefon tutan herkese tanıdık hissetmesi gerekir.

Unutulmamalı ki, orijinali yapan Nokia ile aynı değil. Onun yerine, Nokia adına sahip olan HMD adlı bir şirket var. Ne olursa olsun, burada oldukça başarılı bir iş çıkardı.

Nokia 3310 Fiyatı ve çıkış tarihi

Bir süre oldu, ancak nihayet Avrupa’da Nokia 3310 için resmi bir çıkış tarihi var. 24 Mayıs’ta çoğu avrupa ülkesinde satışa çıkacak.

Fiyat olarak 3310, pazarın bütçe sonuna sıkıca yerleştirerek 50 € karşılığında satılacak ve kimsenin bunun bir iPhone katili olmasını beklemiyor.

Daha ucuz özellikli telefonlar alabilirsiniz, ancak hiçbiri bu gibi dalgalanmalar yapmamıştır. MWC 2017‘de en çok aranan cihazlardan biriydi.

Yeni Nokia 3310 Tasarımı

Yeni 3310 her ikisi de hemen tanıdık ve ustaca özgün. 2000 modeline benzeyen yeni bir telefon satın almayı umut ediyorsanız hayal kırıklığına uğramanızdan korkuyoruz – yeni sürüm yeniden tasarlandı. Birincisi, düğmelerin hepsi daha yuvarlakken, yolun en üst kenarına kadar uzanan daha büyük bir ekran (2,4 inç) var.

Yine de, küçük ve hafif, sadece 116 x 51 x 12.8 mm ölçülerinde. Eski 3310’u hatırladığımızdan daha kompakt bir his var, ancak daha az sert hissetmiyor (orijinal neredeyse yok edilemez). Konforlu bir ağırlık, çekici bitiş ve tatmin edici bir şekilde tıklanabilir düğmelerle yapı kalitesi yüksektir. Olduğu gibi hafif, 3310 sağlam hissediyor – Bu, muhtemelen bir Pixel veya iPhone ile olmazdı gibi bir şekilde vurmaktan mutluluk duyacağınız bir telefon.

3310 ayrıca şu anda dört renkte geliyor: Sıcak Kırmızı, Sarı, Koyu Mavi ve Gri, böylece neşeli ya da istediğiniz kadar koyu renkte olabilirsiniz. Beyaz renklerle dengelenmiş koyu renk tonlarıyla, tüm renkler harika görünüyor, ancak kırmızı ve sarı varyantların hayranlarıyız.

Gerçekten de Nokia’nın gidecekleri tıknaz, eğlenceli estetiği vurguluyorlar. Akıllı telefon dünyasından alıştığımız sade siyah monolitlerden uzakta, keskin köşeler yerine şık eğrileri olan dünyalar.

Arka kapağı çıkarabileceğiniz bir telefona sahip olmak son derece romantik. Bu size SIM ve microSD kart yuvasına erişmenizi sağlar ve evet, pil çıkarılabilirdir. Pil ömrü elbette bir akıllı telefondan çok daha uzun ancak, ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız, yedek bir pil taşıyabilirsiniz.

Tasarımdan hoşlanmamıza rağmen, o kadar istekli olmadığımız bir iki şey var. Dünyanın sonu değil, ancak Micro-USB bağlantı noktası telefonun üst kısmında merkezden uzakta biraz çirkin görünüyor.

Tam da dokunmatik ekranlı akıllı telefonlara çok alıştıktan sonra böyle bir telefonu kullanmak ne kadar farklı olabilse de, bazen kullanmak çok zor. İletileri yazmak için düğmeleri kullanmak, biraz zorlayacak, ancak böyle bir telefona sahip olsak da ayrıcalık sayılabilir.

En garip olan şey, ok/enter düğmesinin etrafındaki ince kenar olan D-pad tuşunu kullanmaktır. Özellikle bir düğme gibi görünmüyor ve arayüzde gezinmek için ihtiyacınız olacak gibi görünen düğme.

Yeni Nokia 3310 Özellikleri

Dürüst olalım, bu biraz kısa bir bölüm olacak. Nokia 3310 arama yapabilir ve mesaj gönderebilir. MP3 ve FM radyo çalabilir. Fotoğraf çekebilir. İnternet, e-posta ve Twitter’a göz atabilir. Snake oynayabilir. Yapamayacağı şey ve bu sizin için satın alma kararınızı verebilir – WhatsApp ve Facebook yoktur.

Mevcut telefonunuz büyük olasılıkla hepsini yapabilir (belki Yılan hariç). Ama telefonunuzun yapamayacağını biliyor musunuz? Tek bir şarjla 22 saatlik konuşma süresi. Veya bekleme süresince tam bir ay kullanılabilir. Akıllı telefonunuzun yerini alacak değil, ancak yedekleme işlemleriniz veya tatilinizde veya festivallere katılacak telefonunuz olabilir.

Çoğunlukla Snake oynamak için beş gün boyunca kullandık ve halen yüzde 50’nin altında pil kaldı. Sadece 1200mAh ve daha önce belirtildiği gibi, batarya çıkarılabilir, böylece bir yedek taşıyabilirsiniz.

Yeni Nokia 33 Donanım ve özellikleri

Basit işlevsellik sayesinde, 3310’u tam bir ay boyunca bile açık kalması için büyük bir pil gerekmiyor – sadece 1200 mAh‘lik bir kapasiteye sahip. 2.4 inç QVGA ekran, bir kulaklık girişi, Micro-USB şarj cihazı ve 16MB dahili bellek var.

Bir microSD kartıyla (32GB’a kadar destekler) bunu tamamlamak isteyeceksiniz, çünkü müzik ve fotoğraf gibi şeyleri 2Mp fotoğraf makinesinden saklamanız gerekiyor – orijinal modelde kesinlikle bulunmayan bir şey. Yine de, çok iyi bir şey üretemiyor. Ayrıca bkz: En iyi kameraya sahip telefonlar

Ekrana geri dönecek olursak, TFT ekran, 240×320 (167ppi) çözünürlükte ve güzel renklerle de karşılıyor. Çevredeki en parlak değil ve aynı zamanda anlaşılır bir şekilde çok iyi görüş açısına sahip değil. Burada çok titiz davranıyoruz ve fiyat için oldukça etkileyici.

Bu arada sevmediğimiz bir özelliği bence büyük bir sorun, çoğu insanın nano sim boyutunu kullanmasıyla birlikte, mikro SIM‘i kullanmasıdır; bu nedenle, SIM’i bir yedek telefon olarak 3310’a takamayabilirsiniz.

Bağlantıda gelince, Bluetooth 3.0 ve 2G desteği var – bu nedenle web’de teknik olarak gezinebilirsiniz, muhtemelen hızlı bir şey yüklemeyeceksiniz. Bu arada Wi-Fi yok.

Son olarak, yazılımsal olarak, Nokia’nın eski Series 30 işletim sisteminin güncellenmiş bir sürümünü çalıştırıyor; bu, çoğu kullanıcı için anında tanıdık olmalı. Dokunmatik ekranı kullanamayacağınızı hatırlamak için birkaç dakika sürer.

Daha önce hiç 3310 kullanmadıysanız, basitçe düzenlenmiş bir arayüzle öğrenmek kolaydır. Bir uygulama çizmek gibi bir ızgara sistemi olan bir menü var ve takvim, yeni ileti ve kişiler gibi kısayollar için D-pad’i kullanabilirsiniz.

3310’un en önemli cazibelerinden biri Snake‘i tekrar oynama yeteneğidir. Akıllı telefonunuzda oynayabilmenize karşın değiştirilemediğiniz fiziksel düğmelerle oynamaya ilişkin bir şeyler var.

Bu eski Snake değil, Gameloft’un modern seviyeleri ve bombalar, makaslar, mıknatıslar ve çarpanları içeren bir hayatta kalma modu da dahil olmak üzere onu üstleniyor. Onu seviyoruz.