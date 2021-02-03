Nokia 3650 Yenilenmiş Şekilde Gelebilir!

HDM Global, 3310 ile başlattığı yenileme çalışmalarına 6300 4G‘ye kadar genişletmişti. Şirket şimdi telefon pazarında eski sevilen modellerini yenileyerek girmeye devam etmek istiyor. Bugün çıkan sızıntılara göre firma, 3650 modelini yenileme üzerinde çalışıyor.

Nokia 3650, çıktığı 2003 senesinde dairesel klavye tasarımı ve güçlendirilmiş Symbian 60 yazılımıyla oldukça fazla dikkat çekmişti. HDM Global‘ın yeni 3650 modelinde bu tasarımı getirip getirmeyeceği henüz kesin olarak bilinmiyor.

Ayrıca cihazın 2.1 inç TFT bir ekranı, arka tarafında VGA bir kamera ve 850 mAh bataryası bulunuyor. Şirketin yeni sürümde bu özelliklerde yükseltmeye gideceği söyleniyor.

Nokia 3650, yenilenmiş 6300 gibi 4G bağlantısına sahip olabilir. Bunun dışında yeni sürümde KaiOS işletim sistemini görmemiz yüksek ihtimaller arasında yer alıyor. Telefon bu işletim sistemi sayesinde yarı akıllı bir cihaz özelliğine kavuşmuş olacak.

Cihazın yenilenmiş halinde en az dört renk seçeneği ve Snapdragon 210 yonga seti olması bekleniyor. Şuan için sızıntılar bu yönde ama ilerleyen günlerde HDM Global tarafından yeni bilgiler ortaya çıkacaktır.