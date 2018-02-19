Yeniden piyasa giriş yapmasından sonra sürekli olarak yükseliş elde eden Nokia, ardı ardına tanıtılan akıllı telefon modelleriyle beraber piyasanın %1 oranında payına sahip olmayı da başardı. Sadece %1’lik bir oran olsa da biten bir marka için çok iyi bir geri dönüş olarak gösterebileceğimiz markanın MWC 2018 etkinliğinden sonra ise birçok yeni akıllı telefon modelinin piyasaya çıkması bekleniyor. Bu noktada markanın yeni akıllı telefonlarından birisinin de Nokia 4 modeli olacağı ortaya çıktı.

Nokia 7 Plus akıllı telefonları ve Nokia 9 modelleri gibi üst segment modellerden farklı olarak giriş ile orta segment modeller arasında yer alacağı belirtilen akıllı telefonların, şimdi ise FCC onayında ortaya çıktığı belirtildi.

Nokia 4 İçin Henüz Bilgiler Ortaya Çıkmadı

Markanın yeni akıllı telefon modelleri için FCC onayının aldığını gösteren etiketlerin yayınlanmasıyla beraber Nokia 4 akıllı telefonlarının tanıtımı kesinleşmiş oldu. Bir yandan yeni amiral gemisi akıllı telefonları beklenen markanın, giriş seviyesi olarak ise Nokia 4 modeliyle geleceği böylelikle görülmüş oldu.

Giriş seviyesi ya da orta segment geçiş modeli olarak geleceği belirtilen akıllı telefonların özellikleri konusunda ise bir detay paylaşımı yapılmadı. Yeni akıllı telefonların sistemsel özellikleri ortaya çıkmadığı için işlemci modeli ve benzeri detayları da elde edemedik.

Şimdilik sadece adı ve seri numaraları öğrenilen akıllı telefonların, fiyatı konusunda da bir bilgi bulunmuyor. Fiyat konusunda beklenti ise daha uygun bir aralık. Muhtemelen MWC 2018 etkinliğinde çıkış yapması beklenen Nokia 4 akıllı telefonlarının, tanıtımının hemen sonrasında bu detayları da görmek mümkün olacak.

Markanın kaç yeni akıllı telefon modeli tanıtacağı konusunda ise iddialarda değişmeye başladı. Nokia 4 çok daha fazla akıllı telefon tanıtımının beklendiğini göstermiş oldu. Amiral gemisi, orta segment ve giriş seviyesi akıllı telefonların sunulmasının beklendiği etkinlikte bakalım ne gibi sürprizler gelecek. Sadece Nokia değil, birçok markanın yeni seri akıllı telefonlarında aynı etkinlikte tanıtılmasını bekliyoruz. Tanıtımlar sonrasında yeni modeller hakkında bilgileri paylaşacağız.