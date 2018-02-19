Nokia 4 Snapdragon 450 İle Geliyor!

Nokia geçenlerde 7 Plus‘ı tanıttı. Aynı günlerde de bir Nokia 4‘ten bahsetmişti. Nokia 7 Plus‘ın yanında insanlar tarafından çok fazla önem verilmedi. Ama şimdi Nokia 4 hakkında daha fazla ayrıntı görünür hale gelmiş durumda.

Yeni bir söylentiye göre orta sınıf telefon olan Nokia 4 için Snapdragon 450 kullanılacak gibi görünüyor. Bu aslında Nokia 5‘ten daha güçlü olacağı anlamına da geliyor. Yeni yonga seti 8 adet Cortex-A53 çekirdeğinin 1.8GHz’e kadar hızlanmasına izin veren şekilde inşa edilmiş durumda. GPU (Adreno 506) Snapdragon 430 yonga setindeki modelin ise iki katı gücünde olacak.

Nokia 4 cep telefonunun Snapdragon 450 tarafından desteklenebileceği iddia ediliyor. Evet aslında bu söylentiler yalnızca iddialardan ibaret durumda. Nokia 4’ün MWC 2018’de tanıtılıp tanıtılmayacağını da henüz bilmiyoruz. Nokia 7 Plus ve Nokia 1 muhtemelen tanıtılacaktır.

Ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı henüz kesin olmamakla birlikte bizler Nokia 4 modelinin satışa çıkacağını düşünüyoruz. Nokia 7 Plus modeli ise yüksek ihtimalle önümüzdeki aylarda ülkemize gelecektir. Öncelikli olarak Asya ülkelerinde ilk satışlarına başlayan HMD Global, zamanla Avrupa ülkelerine yaydığı satış politikası yüzünden ülkemize de telefonları geç gelmektedir.

Sizler Snapdragon 450’ye sahip güçlü ama orta sınıf bir Nokia 4 almayı düşünür müydünüz?