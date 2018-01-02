Nokia 4 ve Nokia 7 Plus Modelleri de 2018'de Nokia Ailesine Katılacak

Söylentilere göre Nokia 4 ve Nokia 7 Plus modelleri de Nokia‘nın 2018 akıllı telefon serisine katılmaya hazırlanıyor. Varsayılan Nokia kamera uygulaması için bir APK dosyası yayınlandı. Bu dosyadaki bilgilere göre Nokia 4 ve Nokia 7 Plus‘ın bu yıl Nokia akıllı telefon grubuna katılacağını da öğrenmiş olduk.

Nokia 4 ve Nokia 7 Plus‘a ait hiç bir teknik özellik sızdırılmış değil. Ama Nokia 7 Plus‘ın Nokia 7‘de görülen 5.2 inçten daha büyük bir ekrana sahip olacağını düşünüyoruz. Ayrıca Nokia 7 Plus, Nokia 7‘de bulacağınız Snapdragon 630 SoC’den daha güçlü bir mobil işlemci tarafından desteklenecektir.

Önümüzdeki birkaç ay içinde HMD Global tarafından piyasaya sürülmesi beklenen 6 yeni Nokia markalı telefon merakla bekleniyor. Diğer modeller ile ilgili haberler geldikçe sizlerle anında paylaşacağız. Takipte kalın, site bildirimlerini açık tutmayı unutmayın.