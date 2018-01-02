Nokia 4 ve Nokia 7 Plus Modelleri de 2018'de Nokia Ailesine Katılacak

Söylentilere göre Nokia 4 ve Nokia 7 Plus modelleri de Nokia‘nın 2018 akıllı telefon serisine katılmaya hazırlanıyor. Varsayılan Nokia kamera uygulaması için bir APK dosyası yayınlandı. Bu dosyadaki bilgilere göre Nokia 4 ve Nokia 7 Plus‘ın bu yıl Nokia akıllı telefon grubuna katılacağını da öğrenmiş olduk.

Nokia 4 ve Nokia 7 Plus‘a ait hiç bir teknik özellik sızdırılmış değil. Ama Nokia 7 Plus‘ın Nokia 7‘de görülen 5.2 inçten daha büyük bir ekrana sahip olacağını düşünüyoruz. Ayrıca Nokia 7 Plus, Nokia 7‘de bulacağınız Snapdragon 630 SoC’den daha güçlü bir mobil işlemci tarafından desteklenecektir.

Önümüzdeki birkaç ay içinde HMD Global tarafından piyasaya sürülmesi beklenen 6 yeni Nokia markalı telefon merakla bekleniyor. Diğer modeller ile ilgili haberler geldikçe sizlerle anında paylaşacağız. Takipte kalın, site bildirimlerini açık tutmayı unutmayın.

single2

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here