Nokia 5.1 Plus Android Pie Güncellemesi

Piyasaya sürülen yeni Nokia akıllı telefonları HMD Global kontrolü altına alınmıştı. Bu sayede satış noktalarından biri markanın Nokia 5.1 Android Pie güncellemesi hakkında bazı bilinmeyen gerçeklerin ortaya çıkmasına neden oldu. Nokia 7 Plus zaten Android Pie ile güncellendi, ve Nokia 6.1 Plus geçen hafta bir beta güncellemesi aldı. Şimdi Nokia 5.1 Plus Android Pie güncelleme programı ile ilgili bilgiler ortaya çıktı.

Nokia 6.1 Plus güncellemesi zaten HMD Global tarafından onaylanmıştı. Ayrıca Nokia 6.1 bu ay Android 9 güncellemesini destekler niteliklere sahip olurken Nokia 8 Sirocco ve Nokia 8 Kasım ayında bu güncellemeyi takip edecek. Ancak diğer akıllı telefonlar hakkında bilgi verilmediğinden dolayı yeni haberler için beklemeye devam ediyoruz.

Nokia kullanıcılarından birisi Baş Ürün Sorumlusu Juho Sarvikas‘a yıl sonuna kadar Nokia 5.1 Plus Android Pie güncellemesinin sahip olup olmayacağını sormaya karar verdi, ve cevabı her şeyi açıkladı. Sayın Sarvikas “güncelleme gelmezse şaşırırım” diye bir açıklama ile sorunun cevabını verdi.

Dolayısıyla Nokia 5.1 Plus akıllı telefonuna sahipseniz yıl sonundan önce Android Pie güncellemesini almanız gerekir. Birkaç hafta sonra güncellemeyle ilgili daha fazla bilgi açığa çıkabilir. Nokia 5.1 Plus Temmuz ayında piyasaya sürüldü ancak ilk olarak Çin’de Nokia X5 olarak piyasaya sürüldü. Nokia X6 ve Nokia 6.1 Plus akıllı telefonlarında olduğu gibi bir çentik var ama 5.86 inç HD ekrana sahiptir. MediaTek’in 4GB’a kadar RAM ve 64 GB depolama alanına sahip Helio P60 işlemcisi tarafından desteklenmektedir.

Telefonun arkasında 13MP+5MP çift kamera yer alır ve 8MP sensör çentiğin içinde bulunur. Onun arkasında 3060mAh bir batarya vardır. Aynı zamanda bir parmak izi okuyucusu özelliğine de sahiptir.