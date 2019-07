Nokia 5.2 Yuvarlak Kamera Modülüyle Geliyor!

Geçtiğimiz hafta, yuvarlak kamera modülüne sahip olan yeni bir Nokia telefonun sızıntıları ile karşılaştık. Yaklaşan akıllı telefonun Nokia Daredevil kod adına sahip akıllı telefonun piyasada farklı bir isimle geleceği söyleniyordu. Sızdırılan görüntülere ek olarak cihazın Nokia 6.2 ya da Nokia 5.2 olarak adlandırılacağı iddia edildi.

Bugün ortaya çıkan bir sızıntı, akıllı telefonun piyasada Nokia 5.2 olarak adlandırılacağını ileri sürdü. Ayrıca cihazın Nokia 5.1 telefonunun geliştirilmiş bir sürümü olduğunu iddia ediyor. Bu nedenle, Nokia 5.2 bazı gelişmiş özelliklerle geleceğini söyleyebiliriz.

Sızıntı, ZEISS optikleri, PureDisplay ve OZO Audio gibi yüksek kaliteli modellerinde mevcut olan özelliklerle birlikte geleceğini belirtti. Bundan dolayı da kısmen daha pahalı olması bekleniyor.

HMD was planning to add Zeiss, PureDisplay and OZO Audio to Nokia 5.2. So far, everything fits. Therefore, last year's Nokia 5.1 was replaced by the new Nokia 4 – Nokia 5.2 moves to a more expensive segment.#nokia5 #nokiamobile #hmd #nokia #nokia4

