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Nokia 5.2 Yuvarlak Kamera Modülüyle Geliyor!

Geçtiğimiz hafta yuvarlak kamera modülüyle ortaya çıkan Nokia telefonun Nokia 5.2 olarak adlandırılacağı iddia ediliyor...

By Muhammed Arslan

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Nokia 5.2 Yuvarlak Kamera Modülüyle Geliyor!

Geçtiğimiz hafta, yuvarlak kamera modülüne sahip olan yeni bir Nokia telefonun sızıntıları ile karşılaştık. Yaklaşan akıllı telefonun Nokia Daredevil kod adına sahip akıllı telefonun piyasada farklı bir isimle geleceği söyleniyordu. Sızdırılan görüntülere ek olarak cihazın Nokia 6.2 ya da Nokia 5.2 olarak adlandırılacağı iddia edildi.

Bugün ortaya çıkan bir sızıntı, akıllı telefonun piyasada Nokia 5.2 olarak adlandırılacağını ileri sürdü. Ayrıca cihazın Nokia 5.1 telefonunun geliştirilmiş bir sürümü olduğunu iddia ediyor. Bu nedenle, Nokia 5.2 bazı gelişmiş özelliklerle geleceğini söyleyebiliriz.

Sızıntı, ZEISS optikleri, PureDisplay ve OZO Audio gibi yüksek kaliteli modellerinde mevcut olan özelliklerle birlikte geleceğini belirtti. Bundan dolayı da kısmen daha pahalı olması bekleniyor.

Geçen hafta ortaya çıkan Nokia Daredevil telefonunun görüntüleri, kalın çerçevelerle çevrili bir su damlası çentikli ekrana sahip olduğunu ortaya çıkardı. Akıllı telefonun arka kısmındaki cam panelde, üçlü kamera sensöründen ve bir LED flaştan oluşan dairesel bir modül var. 48 megapiksellik bir ZEISS optik ana sensör ve süper geniş açılı lens kullandığı söyleniyor.

Akıllı telefon ayrıca, loş ışık koşullarında daha parlak fotoğraflar çekmek için Gece Modu işlevini de destekleyecektir. Söz konusu Nokia 5.2 modeli Android One olacak. Akıllı telefon Snapdragon 660 ile çalıştırılacak. 3.500 mAh batarya ile destekleniyor. Akıllı telefonun çıkış tarihi hakkında bilgi mevcut değil.

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