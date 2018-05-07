Nokia akıllı telefon modellerine sürekli yenilerini eklemeye başladı. Markanın akıllı telefon dönemine geçiş yapamaması ve beklenen hedeflerin çok gerisinde kalmasından sonra, HMD Global ile yaşanan geri dönüşün başarılı olup olmayacağı merak konusu olmuştu. Bir deneme olarak görebileceğimiz Nokia 6 telefonlarıyla beraber Android akıllı telefonlarına giriş yapan markanın, istenen değişiklikleri sunduğunu ve telefonlarının bir hayli sevildiğini gördük. Bu süreçten sonra markanın sürekli yeni telefonlar tanıtmaya başladığını da söyleyebiliriz. 2018 modelleri için yapılacak olan güncellemelerde bir bir gelmeye başladı. Bu noktada ortaya çıkan son model ise Nokia 5 (2018) akıllı telefonları oldu. Kısa süre sonra tanıtılması beklenen yeni akıllı telefonlarla ilgili olarak önemli detayların çoktan ortaya çıktığını görüyoruz.

Nokia 5 (2018) Nasıl Bir Akıllı Telefon Olacak?

Ortaya çıkan yeni bilgilere göre Nokia 5 (2018) akıllı telefonları giriş seviyesinin çok üzerine çıkamayacak. Geçen seneki modelde olduğu gibi yine düşük özelliklerle gelen bir telefon olacak olan yeni modelin içerisinde Snapdragon 435 işlemcilerine yer verilecek. İşlemcilerin yanında RAM bellek miktarı kısmında ise 2 GB ve 3 GB seçenekleri gündeme gelecek. Kesin olarak hangi RAM bellek miktarına yer verileceği şu an bilinmiyor.

Yine en son Android güncellemesiyle beraber gelmesi beklenen ve en az 2 sene güncelleme alacağı konuşulan Nokia 5 (2018), fiyat olarak ise 240 dolar gibi düşük bir aralıkla gelecek. Yeni modelin tüm bu özelliklerle beraber tanıtımının ise Haziran ayı içerisinde yapılması bekleniyor.

Öyle ki geçen seneki modelde de yine Haziran ayı içerisinde tanıtımla yapılmıştı. Aynı durumun bu sene de geçerli olduğunu görmek mümkün olacak. Yeni akıllı telefonların tanıtımı sırasında Nokia X6 modelini görme ihtimalimizin olduğunu da ekleyelim. Yeni akıllı telefonların tanıtımı yapıldığı zaman sitemizden paylaşacağız.