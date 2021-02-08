Nokia 5.4, 10 Şubat’ta Piyasaya Sürülecek!

Nokia’nın yeni akıllı telefonu Nokia 5.4, Flipkart aracılığıyla görüntülendi. Telefonun görünümünün yanısıra, piyasaya çıkış tarihi de belli oldu. Flipkart’a göre Nokia 5.4, 10 Şubat’ta görücüye çıkacak.

Flipkart’ın açılış sayfasında cihazı tanıtmak için tasarlanmış iki kısa video bulunuyor. İlk video, cihazın kamera yeteneklerini ve çekici yüzeyini gösteriyor. Nokia telefon, 48MP ana kamera, 5MP ultra geniş, 2MP makro ve 2MP derinlik sensöründen oluşan dörtlü kameraya sahip olacak.

Kamera halkasının hemen altında, cihaz bir parmak izi tarayıcısı barındırıyor. Ayrıca ön tarafta 16 MP selfie kamerası da var. Önde 720p çözünürlüklü 6,39 inç IPS LCD ekran ve selfie kamera için delikli bir kesim bulunuyor.

İkinci video ise Nokia 5.4’ün pil ömrünü anlatıyor. Cihaz, 4.000 mAh pil barındırıyor ve gücü verimli kullanan Snapdragon 662 yonga seti ile desteklendiği için pilin uzun süre dayanması bekleniyor. Telefon, 64GB veya 128GB depolama seçenekleriyle 4GB ve 6GB RAM modelleriyle piyasaya sürülecek.