Nokia 5.4 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Aylarca süren sızıntıların ardından, Nokia 5.4 nihayet Avrupa pazarlarında piyasaya sürüldü. Bu yıl Mart ayında resmiyet kazanan Nokia 5.3‘ün yerini alan telefon yuvarlak şekilli bir kamera modülüne sahipken, ön tarafında ferahlatıcı bir delikli ekran tasarımını da beraberinde getiriyor.

Nokia 5.4 cep telefonunun en önemli özelliklerinden bazılarını sayacak olursak: uzun boy oranlı bir ekran, Snapdragon 6 serisi işlemci, 48 megaipiksel dörtlü kamera ve büyük boyutlu bir bataryayı rahatlıkla ön plana çıkarabiliriz.

Nokia 5.4, 720 x 1560 piksel bir HD + çözünürlüğe ve 19.5 üreten bir 6.39 inç IPS LCD ekrana sahip. Telefon, Android 10 işlemcinin Android One sürümüyle çalışıyor. Google Asistan’a erişmek için özel bir fiziksel düğme taşıyan akıllı telefonun arka tarafına bir parmak izi okuyucu yerleştirilmiş durumda.

Telefonun ön tarafında 16 megapiksellik bir selfie kamera bulunuyor. Telefonun arka tarafındaki yuvarlak şekilli kamera modülünde 48 megapiksel ana lens, 5 megapiksel süper geniş lens, 2 megapiksel makro kamera ve 2 megapiksel derinlik yardımcısı yer alıyorr. Nokia 5.4, video çekimi sırasında gelişmiş bir deneyim için rüzgar gürültüsü iptali özelliğine sahip dahili OZO ses sistemi ile birlikte geliyor.

Telefon, kullanıcılara 128 GB’a kadar yerel depolama alanı sunuyor ve Snapdragon 662 işlemci bulunduruyor. HMD Global, akıllı telefonun 4.000mAh bataryası için 10W şarj desteği sunduğunu iddia ediyor. Bağlantı cephesinde Nokia 5.4, kullanıcılara çift SIM desteği, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, USB-C ve 3,5 mm ses girişi gibi seçenekler sunuyor.

Polikarbonat gövdeli telefon, 160,97 x 75,99 x 8,7 mm boyutlarında ve 180 gram ağırlığında. 189 euro fiyat etiketine sahip telefonda Polar Night ve Dusk adlı iki renk seçeneği bulunuyor. Telefonun Avrupa dahil, Kuzey ve Güney Amerika, Orta Doğu, Afrika ve Hindistan gibi pazarlarda da satışa sunulması bekleniuor.