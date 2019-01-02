HMD Global, akıllı telefonları için en yeni Android Pie güncellemesini yayınlamakta oldukça hızlı gibi görünüyor. Hatta Android 9 güncellemesini alacak en yeni cihaz muhtemelen Nokia 5 modelidir. Ancak bu, resmi bir güncelleme değildir. Dahili beta sürümünün, internete sızdırılması üzerine geliştirilen ve resmi olmayan bir güncellemedir.

XDA-Developers sitesi üzerinden geliştirilen yeni güncellemenin ayrıntılı bir açıklaması da yer alıyor. Hatta sızdırılmış güncellemenin orijinal posteri, Android Pie yapımını gösteren bir uygulamalı video da yine forumda yer alıyor. Bunlara ek olarak farklı bir kullanıcı da kurulum kılavuzunu ve uygulamalı videoyu yayınladı.

Güncelleme, TA-1024 modelinde test edilmiştir. Ancak TA-1053 modelinde de çalıştığı ifade edilmektedir. Şayet bootlader denilen ön yükleyinin kilidi de açılırsa, Android Pie beta güncellemesine root atılabilir. Nokia 5 modeli için yayınlanan Android Pie güncellemesine, kaynak bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Nokia 5, daha öncesinde Android 8.1 Oreo güncellemesini almıştı. Dolayısıyla şirket, Android 9 güncellemesini resmen yayınladığında, akıllı telefon için ikinci büyük güncelleme olacak. Şirketin bundan sonra büyük güncellemeler sağlamaya devam edip edemeyeceği henüz bilinmiyor.

Geçen yıl Mart ayından bu yana beta aşamasında olan Android 9.0, yeni kişiselleştirme özellikleri, pil tasarrufu sağlayan optimizasyonlar ve kullanıcıların telefonda harcadıkları zamanı takip etmelerine yardımcı olan araçlar da dahil olmak üzere birçok geliştirme ile birlikte geliyor.