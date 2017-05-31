Yeni Nokia 5 Android telefonu, mükemmel bir fiyata iyi özellikler ve hoş tasarım sunuyor. Nokia 5 incelememizi daha yakından inceleyin.

HMD Global’in kim olduğunu merak ettiğiniz için affedilirsiniz, ancak MWC 2017‘de şirket, Nokia markasıyla dört yeni telefon tanıtarak büyük bir sıçrama yaptı: harika nostaljik Nokia 3310‘un yanı sıra mükemmel fiyat etiketleri ile üç orta sınıf Android telefonu daha tanıttı. Üç orta segment telefonlar şimdiye kadar ilk Android Nokia telefonlarıydı ve alışveriş yapmaya değer olup olmadığını öğrenmek için gösteri katında onlarla biraz zaman geçirdik. Burada, Nokia 5 incelememizde boyut, teknik özellikler ve fiyat açısından yeni aralığın ortasında yer alan Nokia 5’e daha yakından bakıyoruz. Ayrıca bkz: En iyi telefonlar 2017

Nokia 5 inceleme: Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Bugüne kadar, Nokia 5’in piyasaya çıktığı tarih hakkında bildiklerimiz, Q2’de piyasaya çıkması bekleniyor ve bu da henüz beklemek için birkaç ay daha zamanımız olabilir. Sizi Nokia Android telefonların çıkış tarihi olarak burada güncelleyeceğiz. Ve Nokia 5, 189 Euro fiyatla satışa sunulacak. Orta sınıf bir akıllı telefon için mükemmel bir fiyat ve bunu 190 Euro fiyatla karşılayan yeni Moto G5 ile karşılaştırabilirsiniz.

Nokia 5, düzgün, kompakt bir gövde (149.7 x 72.5 x 8.05 mm) içinde 5.2 inç IPS HD ekrana sahip ve yuvarlatılmış kenarlar sayesinde pürüzsüz, şık ve rahat bir şekilde tutunabiliyor. Üstün bir görünüm için tek bir 6000 serisi alüminyum bloğundan yapılmış ve ekranda dayanıklılık sağlamak için Gorilla Glass cam kullanıyor.

Nokia 5, Mat Siyah, Gümüş, Temperli Mavi veya Bakır olarak satışa sunulacak. Özellikle mavi seçeneği seviyoruz, ancak dört rengin de muhteşem olduğunu düşünüyoruz. Bizi etkilediğini düşünün.

Nokia 5 Donanım ve özellikleri

Zaten Nokia 5’in 5.2 inç ekranından bahsettik, ki bu da küçük kepenklerle muhteşem görünüyor ve kasaya doğru karışıyor gibi görünüyor. Bunun kötü tarafı, ekranın çözünürlüğünün 1280 x 720 HD’de beğeneceğimiz kadar yüksek olmaması. Hala canlı ve parlaktı, ancak aynı fiyat etiketine sahip bir telefonda sunulan Moto G5’in Full HD ürününün özellikleriyle karşılaştırıldığında, Nokia 5’in özlediği biraz düşük kaldı.

Nokia 5’in içinde, Qualcomm Snapdragon 430 işlemci bulunuyor ve Nokia 6‘da ve Moto G5′de bulacağınız aynı özellik. Adreno 505 grafik kartı ve 2GB RAM ile eşleştirilmiş. Nokia 5’in performansı ile ilgili nihai kararımızı, benchmark testlerimizdeki adımlarını atana kadar beklememiz gerekecek, Ancak biraz daha ağır çoklu görev veya oyunla mücadele ederken uygulamaların başlatılması ve uygulamalar arasında mükemmel geçiş yapılması beklerdik. Biraz bizi şaşırttı diyebiliriz.

Cihazın ayrıca MicroSD ile 128GB’ya varan ek desteği olan 16GB dahili bellek var.

Kameralar söz konusu olduğunda Nokia 5 cep telefonunda arkasında bir çift tonlu flaşlı 13Mp bir kamera bulunurken ön taraftaki kamerası selfieler için 8MP çözünürlük sunuyor. Karşılaştırmasını görmek için Nokia 5’in fotoğraf makinelerini kardeşlerine ve orta sınıf rakiplerine karşı test edeceğiz.

Mikro USB üzerinden şarj edilebilen çıkarılabilir olmayan bir 3000mAh pil var ve bağlantı özellikleri arasında Bluetooth 4.1, NFC, LTE 4G de bulacaksınız.

Nokai 5 Yazılım

Yeni Nokia Android telefonların üçü de Android Nougat 7.1.1 ile birlikte geliyor. Google Asistan dahildir ve HMD Global de yazılımın düzenli güncellemelerini yapmayı taahhüt etmiştir.

Nokia 5: Teknik özellikleri