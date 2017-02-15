Nokia 5 Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Akıllı telefon haberlerinde artık en sık karşılaşmaya başladığımız markalardan birisi de Nokia olmaya başladı. İlk olarak Nokia 6 serisi ile akıllı telefon alanında biraz geç kalmış olsa da kendisini kanıtlamayı başaran Nokia bundan sonraki dönemlerde de yeni akıllı telefonları için çalışmalar yapacağını da duyurmuştu. Kısa süre önce piyasaya çıkan yeni nesil akıllı telefonlar olan Nokia 6 serisinden sonra şimdi ise markanın Nokia 5 akıllı telefonları ile gündeme gelmeye hazırlandığını da belirtelim.

Nokia 5 Nasıl Bir Telefon Olacak?

Tüm bunlarla beraber yeni seri akıllı telefonlar olarak piyasaya çıkacağı düşünülen Nokia 5 akıllı telefonlarının özellikleri nasıl olacak? Daha detaylı olarak bakalım.

Tasarımsal Detaylar Neler?

İlk olarak yeni seri akıllı telefonların ne gibi bir tasarım detaylarına sahip olduğundan başlayalım. İddialara göre yeni seri akıllı telefonların tasarımları Nokia 6 akıllı telefonlarına oldukça benzer olacak.

Genel olarak yine ön ekranda sanal bir home tuşu kullanacağı düşünülen akıllı telefonun bunun dışında ise arka kısmında yine orta kısımda konumlandırılmış olan bir arka kameraya sahip olacağı da düşünülüyor. Genel kasa tasarımının ise yine Nokia 6 serilerinde olduğu gibi olacağı da gündemde olan bir diğer iddia. Nokia 5 serinin daha ne gibi tasarımsal detaylara sahip olacağı ise tanıtımıyla beraber netlik kazanacak.

Teknik Özellikler Nasıl?

Gelelim telefonun teknik detaylarına. Teknik detaylar konusunda seride 5.2 inç ekran boyutunun öne çıkacağı düşünülüyor. 5.2 inç gibi orta segment ekran boyutuna sahip olan serinin çözünürlük desteği konusunda ise 720p desteği sunacağı düşünülüyor. Bu özellikleri de serinin orta sınıf olacağı da net bir şekilde ortaya çıkmış oluyor.

Ekran özellikleri dışında işlemci konusunda ise Snapdragon 430 serisine yer verilecek olan telefonun yine bu işlemcilerine de Adreno 505 grafik işlemcisi de dikkat çeken bir diğer detay. Hem grafik hem de genel işlemci performansı da orta sınıfa hitap eden akıllı telefonun tüm bu değerlerle beraber 2 GB Ram bellek değeri ile beraber geleceği de belirtiliyor.

Kamera ve İşletim Sistemi Tercihi

Kamera konusunda bu seride 13 MP arka kameraya yer verileceği ve ek olarak da 8 MP ön kameraya yer verileceği belirtiliyor. Her iki kamera konusunda da daha ne gibi farklı teknolojilere yer verileceği konusunda ise henüz net açıklamalar bulunmuyor.

Kamera konusunda ne gibi teknolojiler kullanılacağı netlik kazanmamışken bunun dışında Nokia 5 serisinde yer verileceği düşünülen işletim sistemi sürümü de merak konusu olmaya başladı. Nokia 5 için bu konuda bazı iddialar var. İddialara göre söz konusu seride Android Nougat 7 serisi yeni işletim sistemine yer verilecek. Tabi henüz bu detaylarda doğrulanmış değil.

Çıkış Tarihi Ve Fiyatı

Çıkış tarihi konusunda net bilgiler bulunmayan Nokia 5 akıllı telefonlarının tanıtım tarihi için yapılan açıklamada serinin MWC 2017 etkinliğinde ortaya çıkacağı düşünülüyor. Bunun dışında serinin seri hakkında yapılan fiyat açıklamasında ise 200 Euro gibi rakamların da gündeme geldiğini belirtelim. Bu fiyatların doğrulanmamasına rağmen Nokia 3 için de 150 Euro gibi bir rakamın açıklanmış olması serinin fiyatlarını biraz daha doğrulamakta.