Nokia 5 ve Samsung Galaxy S7 Yeni Güncelleme Alıyor

Nokia 5 akıllı telefonu yeni bir güncelleme almaya başladı. Güncelleme, 690MB civarında bir büyüklüğe sahip ve yeni Android 7.1.2 Nougat OS’yi getiriyor. Buna ek olarak, ekim ayı için Android güvenlik düzeltmeleri de içeriyor.

Güncellemede yer alan diğer değişiklikler, geliştirilmiş sistem kararlılığı ve bazı arayüz ile ilgili geliştirmelerdir.

Bu arada, Samsung Galaxy S7 akıllı telefon serisi de yeni bir güncelleme alıyor. Yaklaşık 122MB büyüklüğünde ve sırasıyla S7 ve S7 edge modelleri için ürün yazılımı sürümü G930FXXU1DQJ1 ve G935FXXU1DQJ1 olarak gelen ve son ekim güvenlik yamasını getiren bir güvenlik güncellemesi.

Avrupa’daki kilidi olmayan cihazlar şu anda bu güncellemeyi alıyor.