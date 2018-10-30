Nokia 6.1 Android 9 Pie Güncellemesini Aldı!

Yeni çıkarılan Nokia 7.1 cep telefonunun 350 dolarlık makul bir fiyata satın almayı düşünenler, biraz daha beklemek isteyebilir. Şu anda daha uygun ve hemen hemen Nokia 7.1 kalitesinde özelliklere sahip olan Nokia 6.1 telefonunu seçebilirler.

Bu tavsiyemizin nedeni HMD Global’ın Baş Ürün Sorumlusu Juho Sarvikas’ın Twitter üzerinden yaptığı açıklamadır. Android 8.1 Oreo ile gelen telefonun, yakın zamanda Anroid 9 Pie güncellemesini destekleyeceğini ifade etmiştir.

5.5 inçlik orta ölçekli bir telefon olan Nokia 6.1 şirket tarafından oldukça geliştirilmiştir. Google’ın en yeni yazılım ayarlamalarını, performans geliştirmelerini ve güvenlik yamalarını almıştır. Bir ay öncesine ait son model Nokia 7 Plus modelinden sonra oldukça istikrarlı bir telefon olmuştur.

Elbette bu güncellemeyi almak biraz zaman alabilir. Yaşadığınız bölgeye bağlı olarak resmi güncellemenin gelmesi zaman zaman farklılıklar göstermektedir.

Android One cep telefonu, Uygulama Eylemleri, Uyarlanabilir Pil, yeni sistem gezinme, Bildirim çubuğu ve Uyarlamalı Parlaklık işlevselliği dahil olmak üzere bir çok Anroid 9 Pie ile gelen özelliğe sahip olacaktır.