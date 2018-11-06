Nokia 6.1 Plus Android 9.0 Pie OS Güncellemesi Aldı

“Gizli Çentik” seçeneğine yönelik büyük talep nedeniyle HMD Global, Nokia 6.1 Plus akıllı telefonlarında Android 9.0 Pie OS güncellemesi ile beraber tekrar kullanıma sunmuştur. OnePlus gibi Nokia da aynı trendi takip ederek Gizli Çentik seçeneğine geri dönüş yapıyor. Aynı özellik bir yıl önce çoğu akıllı telefonda mevcut olsa da, bir süre sonra kullanımı azaldı. Şimdi ise kullanıcıların isteği üzerine tekrar Gizli Çentik seçeneğine geri dönüş yapılıyor.

Nokia 6.1 Plus‘a gelecek olan yeni Android 9.0 Pie güncellemesinde HMD Global yeni Android sürümüne çentiklere yönelik özellikler de ekledi. Nokia ayrıca en son güncellemede çeşitli yeni optimizasyon ve düzeltmeler de ekledi. Güncelleme Android 9.0 Pie sürümü ile birlikte gelecek olan tüm yeni özellikleri getiriyor.

Gizli Çentik seçeneğini kullanmak için aşağıdaki adımları takip edin:

1.Gelişmiş Ayarlar> Telefon Hakkında seçeneğine giderek ardından bu seçeneğin kilidini açmak için Yapı Numarası’na dokunarak etkinleştirmelisiniz.

2.Gelişmiş Ayarlar seçeneğinin kilidini açtıktan sonra çentiği gizlemek için “Tam Çerçeve” seçeneğine basın.

3.Bu kadar!

Çentikli ekranı sevmeyen kullanıcılar için ek bir seçenektir.

Ayrıca Nokia 6.1 Plus 19:9 en boy oranına sahip 1080×2280 HD çözünürlüğünde 5,8 inç IPS LCD çentikli bir ekran taşıyor. Adreno 509 GPU ile 1.8 GHz hızında çalışan Qualcomm Snapdragon 636 octa-core işlemcisini kullanıyor. 64 GB dahili depolama için 4GB RAM ile birlikte geliyor.

Kamera bölümünde 16MP+5MP çözünürlüklü AI kamera desteği bulunuyor. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac çift bant, Bluetooth 5.0 Düşük Enerji, A-GPS destekli GPS, GLONASS, BeiDou, USB Type-C bağlantı noktası, ve 4G VoLTE mevcut.

Yeni güncelleme yayılıyor, ve önümüzdeki birkaç gün içinde bütün Nokia 6.1 Plus modellerine ulaşacak.