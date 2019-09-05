Nokia 6.2 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Aylarca bekledikten sonra, HMD Global nihayet IFA 2019’da üçüncü nesil Nokia 6.2 telefonunu duyurdu. Nokia 6.2, öncekilerden büyük ölçüde farklı yeni özellikler ve yeni bir tasarımla geliyor.

Nokia 6.2, 6.3 inç FullHD+ PureDisplay‘e sahiptir. Baktığınız her şeyi SDR’den HDR’ye dönüştüren özel bir PixelWorks ekran işlemcisine sahip. Böylece 17 milyon renk yerine, cihaz milyardan fazla renge sahip olabilir. Nokia 6.2, bir su damlası çentiği ve biraz daha az kalın bir alt çerçeve ile donatılmıştır. Her iki tarafta da Gorilla Glass 3 ile kaplanmıştır.

Telefon, 3 GB veya 4 GB RAM ve 32 GB, 64 GB veya 128 GB depolama alanıyla eşleştirilen bir Snapdragon 636 işlemci tarafından desteklenmektedir. Ayrıca 512GB’a kadar depolama alanı için bir MicroSD kart yuvası vardır.

Nokia 6.2 de kamera bölümünde önemli yükseltme alır. Şimdi dairesel bir gövdeye yerleştirilmiş üçlü arka kamera kurulumu ile geliyor. Birincil kamera bir 16MP sensördür ve 5MP derinlik sensörü ve 8MP ultra geniş açılı kamera ile eşleştirilmiştir. Modülde bir de LED flaş yer alıyor.

Parmak izi tarayıcı hemen kamera modülünün altında. Özçekimler için önünde bir 8MP kamera var. Nokia 6.2, Android 9 Pie ile kutudan çıkıyor ve 2 yıl boyunca Android güncellemesi ve 3 yıl garantili güvenlik güncellemesi alacak.

Ayrıca özel bir Google Asistan düğmesine sahiptir. 10W hızlı şarj için destekli 3500mAh batarya ile donatılmıştır. Bir 3.5mm ses girişi, FM radyo ve Qualcomm aptX ses sistemi vardır. USB Tip-C bağlantı noktasına sahiptir.

Nokia 6.2, 199 € fiyatla ön siparişleri başladı. Ekim ayında satışa sunulacak. Buz Beyazı ve Siyah renk çeşitleriyle geliyor.