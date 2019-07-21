Nokia 6.2 ve Nokia 7.2 Çıkış Tarihi Netlik Kazanıyor!

Nokia’nın yaklaşmakta olan Nokia 6.2 ve Nokia 7.2 akıllı telefonları ile ilgili daha fazla ayrıntı ortaya çıktı. Çin’den gelen en son sızıntı raporlara göre, Nokia 6.2 ve 7.2 her ikisi de Çin’de düzenlenecek bir etkinlikte aynı anda piyasaya sürülebilir.

Gelen haberlerde, her iki cihazın da Ağustos ayında veya Eylül ayında tanıtılma ihtimalinin olduğu iddia ediliyor. Ağustos’un hangi zamanında ya da tam olarak ne zaman piyasaya sürüleceği hakkında kesin olarak belli bir tarih yok.

Nokia bazı akıllı telefonlarını standart olarak tanıtıma yakın olduğu zamanlarda sertifikasyonları tamamlayarak, doğrudan tanıtabiliyor. Aynı şekilde bu telefonların sertifikalarının da tamamlandığı belirtildi.

Her iki cihaz hakkında da ilk defa sızıntı haber duymuyoruz. Nokia 6.2’nin daha önce haziran ayında piyasaya sürüleceği söyleniyordu. Tabi ki bu durum olmadı şimdi ise yakında gelebileceği söylentileri var.

Daredevil kod adına sahip Nokia6.2’nin en büyük özelliği, Carl Zeiss markalı 48 MP sensör ve en önemlisi 120 derecelik ultra geniş açılı bir sensöre sahip olması. Diğer özellikler arasında 18W hızlı şarj özellikli Snapdragon 660, 3.500mAh batarya, Android 9 Pie ve delikli ekranı bulunuyor.

Nokia 7.2’den de bahseden rapor, 6.2 ile aynı dış tasarımı paylaşacağını söylüyor. Ancak Kamera özellikleri de dahil olmak üzere diğer bilgiler hakkında bir açıklama henüz yok.