Nokia 6 2018 Çıkış Tarihinden 1 Gün Sonra Oreo Güncellemesi Aldı!

HMD Global şirketinin yazılım güncellemesi söz konusu olduğunda oldukça hızlı olduğunu biliyoruz. Ancak bunun o kadar hızlı olduğunu düşünemedik. Birkaç gün önce Finlandiya şirketi Çin’de bulunan akıllı telefon portföyüne Nokia 6 2018 adında yeni bir cihaz ekledi.

Telefon duyurulduğu sırada yayınlanan resmi özelliklerine göre; Android Nougat‘la birlikte gelmişti. Ancak HMD, telefonun lansman sonrasında yakında bir Android 8.0 Oreo güncellemesi alacağını söyledi.

Nokia 6 2018 Nougat eklenmiş olarak satıyor olsa da akıllı telefon ilk açılışta Android Oreo güncellemesini alıyor. Bunu henüz teyit edemesek de görünüşe göre Çin’den gelen birçok rapora göre bu doğru.