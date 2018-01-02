Nokia 6 (2018) Özellikleri TENAA'da Ortaya Çıktı

Nokia 6 (2018) geçtiğimiz ay TENAA’dan geçmişti. Ancak şimdi Çin telefon otoritesi cihaza ilişkin daha fazla bilgiye sahip durumda. Yonga setinin yeni olacağı bilgisi yeni haberlerden biri sayılabilir. TENAA tüm özelliklerin bir kısmını yeniden tasarlanmış bir gövde ile birlikte listeledi. Ancak ekran ve bataryanın orijinal Nokia 6‘daki ile aynı kaldığını söyledi.

HMD Global, 8 çekirdek CPU ve Adreno 508 GPU ile gelen Snapdragon 630 ile Nokia 6 (2018) ürününü piyasaya sürecek. Bu Nokia 7‘yi takiben aynı yonga setine sahip ikinci HMD telefonu olacak.

Yeni telefonun Full HD çözünürlüğünde bir 5.5 inç ekranı olması bu modelin son telefon trendlerine uygun bir 18:9 ekran alamayacağı anlamına geliyor.

RAM 4GB olurken dahili depolama için iki seçenek olacak. 32 GB veya 64 GB. Listede 128 GB’a kadar bellek alanına sahip microSD kart da görülüyor. Hybrid Çift SIM yuvası ile hafızayı arttırabilir yada bunun yerine ikinci bir SIM kullanabileceksiniz.

Arka ve ön kameralar önceki Nokia 6‘da olduğu gibi önde 8MP arkada 16MP olarak kalacak. Parmak izi tarayıcı kamera kurulumunun hemen yanında bulunacak.

Nokia 6 (2018) beyaz, mavi ve siyah olarak sunulacak. Fiyat konusunda henüz bilinen bir bilgi bulunmuyor.