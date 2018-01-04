Nokia 6 (2018)'in Fotoğrafları Sızdırıldı!

Nokia hayranları şirketin Nokia 6 (2018) modelini 5 Ocak‘ta tanıtmak için hazırlandığını biliyor. Nokia 6 (2018), daha hızlı bir series-600 çip, daha fazla RAM ve 64GB‘a kadar yerel depolama alanı ile geliyor. Geriye kalan özellikler Nokia 6 cep telefonunu ile aynı görünüyor.

Açıkçası yenilenen Nokia 6‘nın görüntülerini 5 Ocak‘ta görecektik. Ancak bu fotoğraflar gerçek çekimler ve hiç de spekülasyon gibi durmuyorlar.

Çekilmiş fotoğraflar resmi cihaz görüntüleri olmasa da bize yenilenen Nokia 6‘nın nasıl olacağını bizlere gösterdi. Sizlerin de görebileceği gibi tasarım açısından son derece yenilikçi olan hiçbir şey yok(!) Telefon kamera modülünün etrafındaki altın çizgileri ve ekranın altındaki çerçeve dışında önceki modele benziyor. Çizgiler ilginç bir dokunuş olmuş.

Cihaz yarın (5 Ocak) resmen tanıtıldığında gerçek görüntüler mi öğrenmiş olacağız.