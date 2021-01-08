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Nokia 6.3/6.4 Yeni Görselleriyle Sızdırıldı!

Nokia'nın uzun süredir çıkarmasını beklediğimiz akıllı telefonu 6.3'ün yeni görselleri ortaya çıktı. İşte detaylar..

Yunus Emre Çakır

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Nokia

Nokia akıllı telefon pazarına 2021 yılında sağlam bir şekilde girmek istiyor. Şirket geçmişte yaşadığı sıkıntılardan kurtulmak için yeni modelleriyle karşımıza çıkmayı planlıyor.

Geçen senenin Mayıs ayında ilk kez duyduğumuz Nokia 6.3 modelinin 2020’nin sonunda çıkmasını bekliyorduk. Ancak işler beklediğimiz gibi gitmedi ve şirket bu yeni modelini 2021 yılının Nisan ayı içerisinde satışa sunmayı hedefliyor. Nokia 6.3 / 6.4 bir önceki nesil olan 6.2‘ye çok benziyor. Cihaz 6.45 inç su damlası çentikli bir ekrana sahip.

Ayrıca cihazın arka tarafında bulunan dairesel kamera modülü bir önceki nesille aynı şekilde yer alıyor. Bu kamera modülü içerisinde 4 mercek ve LED flaş bulunduruyor. Bu mercekler hakkında detaylı bilgi henüz bulunmuyor ama sızdırılan bilgilere göre 24 megapiksel ana + 12 megapiksel ultra + 2 megapiksel makro ve yine 2 megapiksel derinlik sensörü olacağı yönünde.

Nokia 6.3‘ün ön tarafında ise 16 megapiksel bir selfie kamera konumlandırılmış. Parmak izi okuyucusu cihazın sağ tarafında bulunan güç düğmesine gömülmüş. Sol tarafta ise SIM kart yuvası, Google asistan düğmesi yer alıyor.

Telefonun alt tarafına bakacak olursak eğer USB-C bağlantısı, 3,5 mm jak girişi bulunuyor. Nokia 6.3‘ün Snapdragon 67x veya 73x işlemcilerinden biriyle gelmesi bekleniyor. RAM kapasitesinin ise 3 GB, dahili depolamanında 64 GB olacağı söyleniyor. Cihazın küresel pazarda 249 dolar veya euro fiyat etiketiyle satışa sunulması şirketin planları arasında yer alıyor.

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