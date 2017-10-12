Nokia 6 Android 7.1.2 Güncellemesi Alıyor

Nokia 6 yeni bir güncelleme almaya başladı. Güncelleme 665 MB civarında, OS sürümünü 7.1.2 seviyesine yükselterek ekim ayı için Android güvenlik yamalarını da getiriyor.

Buna ek olarak, güncelleme ayrıca sistem kararlılığı geliştirmeleri ve UI geliştirmelerini de içerir. Genellikle OTA devreden çıkarma işlemlerinde olduğu gibi, cihazınızın ekranında güncelleme bildiriminin görünmesi zaman alabilir.

Dilerseniz sizde manuel olarak telefonunuzun ayarlar/güncelleme bölümlerine giderek güncellemenin gelip gelmediğini kontrol edebilirsiniz. Wi-Fi bağlantınızın olduğuna emin olun. Aksi takdirde 3G veya 4G bağlantı ile güncellemeyi gerçekleştiremezsiniz.