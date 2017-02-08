Nokia 6 Çok Hızlı Tükendi

JD.com, Nokia 6‘yı birkaç kez satışa sundu, ancak cihazlar birkaç dakika içinde tükendi. Bununla birlikte, bir HMD yetkilisi, bunların Çin’de popüler çevrimiçi satış yöntemleri olan “flaş satışları” olmadığını açıkladı.

Nokia 6, resmi Nokia Android Telefonudur. Şu an için Çin ve JD.com özel, flaş satışları olarak iki kez satıldı.

Ama HMD iletişim ekibi, flaş satış modelini hiç izlemediklerini açıkça belirtti. Ayrıca, “Nokia 6 stokları 3 kereden fazla doldurulmuştur, ancak oldukça hızlı bir şekilde satılmıştır” diye de ekledi.

Telefon, şimdi Filipinler’de ve yakında Almanya’da satışa sunulacak.

Öyle görünüyor ki önümüzdeki günlerde daha yüksek Nokia 6 arzı bekleyebiliriz. Son olarak, Çin’deki sertifikalarda Nokia 6 gümüş renkli model hakkında da bilgilere rastlanmış. Yani farklı renkleri de bekleyebiliriz.