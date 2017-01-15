Nokia 6 İçin 250 Bin Kişi Sıraya Girdi

Geçtiğimiz haftanın başında Nokia‘nın ilk Android Nougat’lı akıllı telefon modeli Nokia 6 Çin sınırları içinde satışa çıkarıldı. Nokia markasını satın alarak akıllı telefonlar üretmeye başlayan HMD Global‘in ürettiği bu model, sahip olduğu gelişmiş donanım özellikleriyle gerçek bir amiral gemisi. Finlandiyalı Nokia‘nın akıllı telefon pazarında yaşadığı zor günlerin ardından marka kullanım hakkını HMD Global‘e satmasıyla ortaya çıkan Nokia 6 için şimdiden 250 bin kişi ön kayıt yaptırmış durumda.

Çin’den gelen haberlere göre Nokia 6 için açılan ön sipariş sayfasına yalnızca 24 saat içinde toplam 250 bin kişi kayıt oldu. Bu şu anlama geliyor: Çin’de yaşayan 250 bin kullanıcı 9 $ ücret ödeyerek Nokia 6‘yı satın almak istediğini belirtmiş durumda. Telefonlar teslimata hazır hale geldiğinde ödenen 9 $’lık ücret düşülerek yaklaşık 245 $ gibi bir ücret karşılığında müşterilere kargolanacak.

Dev markalarla kıyaslamak için henüz erken

24 saatte 250 bin ön sipariş Nokia için gerçekten başarılı bir rakam. Ancak Apple ve Samsung gibi üreticilerle kıyaslandığında solda sıfır kaldığını söyleyebilmek de mümkün. Yine de Nokia‘nın akıllı telefon pazarında uzun süredir diş gösteremediğini, kaybolmaya yüz tuttuğunu hesaba kattığımızda bu 250 bin rakamının gayet ideal olduğu ortaya çıkıyor. Tüm bunlar aslında Nokia markasının aradan yıllar geçse dahi ne kadar güçlü olduğunun da bir göstergesi.

Eğer Nokia hayranları Windows Phone yerine Android işletim sistemine geçiş yapmak istiyorlarsa tercihlerini artık Nokia 6’dan yana kullanabilirler.