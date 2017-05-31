Nokia 6 inceleme

Nokia 6, Nokia’nın yeni Android telefon ailesini iyi özelliklere ve muhteşem bir tasarımla mükemmel bir fiyata götürecek. MWC 2017‘deki Nokia 6 incelememizden daha fazla bilgi edinin.

Nokia geri döndü ve piyasayı bozacak dört yeni telefonunu tanıttı. Finlandiya şirketi HMD global’in parçası olan MWC 2017‘de üç yeni Nokia Android akıllı telefonu ve klasik Nokia 3310‘u ikonik Snake oyunu ve tanıdık zil sesi ile yeniden duyurdu. Nokia 6, dört yeni akıllı telefonun en prestijli ürünü olarak, gözden geçirme imkânı bulduk ve tüm detaylarla aktarıyoruz. Ayrıca buradaki Nokia 3310 incelememize göz atabilirsiniz.

Nokia 6, MWC 2017 için tamamen yeni değil. Ocak ayında yalnızca Çin’de piyasaya çıktı ve Nokia’ya göre, bir milyondan fazla ön siparişle 23 saniye içinde tükendi. Bu büyük başarıyla Nokia, Android akıllı telefonu yılın ikinci çeyreğinde Nokia 5 ve Nokia 3‘ün yanısıra yeni ürün yelpazesinin en üst sıralarında yerini almaya karar verdi.

Türkiye’de ve diğer pazarlarda başarılı olmasına bakılmaksızın henüz çok sevilen markanın birçok kişiyi cezbedeceğini tahmin ediyoruz.

Nokia 6 fiyatı

Türkiye’de Nokia 6’nın fiyatı ve resmi bir çıkış tarihi maalesef yok, ancak Nokia 6’nın 32GB dahili belleğe sahip model için 299 Euro’dan başlayacağını biliyoruz. Piano Black renkte bir modeli de mevcut olan Nokia, Arte Special Edition modelini de çıkaracak. Nokia 6’nın şu anda markanın gözünde en fazla premium değere sahip model. Bu nedenle 250 euro ve 300 euro civarında satışa sunulacak gibi görünüyor. Yine de şirketten daha yüksek bir fiyata bir amiral gemisi görmek mümkündür. (Nokia 8 ya da Nokia 9)

Nokia 6 Tasarım

Nokia 6, 5.5 inç Full HD Gorilla Cam ekranını, Mat Siyah, Gümüş, Temperli Mavi ve Bakır‘dan oluşan kesintisiz tekboyutlu bir tasarım için tek bir 6000 serisi alüminyum blok ile oluşturulmuş bir gövde içerisinde barındırıyor. Ekstra depolama alanına sahip olan Arte Black Limited Edition için ekstra para ödemeye istekli iseniz, parlak bir Piyano Black modelini de unutmayın. Arte, Apple’ın Jet Black iPhone 7′den tasarım ilham alıyor gibi görünüyor ve Apple’ın sunduğu gibi birkaç saniye içinde parmak izi tutuyor. Eğer rahatsız edici bir şey olduğunu düşünüyorsanız Nokia 6 seçeneklerinden birini tercih etmenizi öneriyoruz.

Nokia 6, daha küçük kardeşlerinden daha köşeli. Nokia 5 ve Nokia 3, biraz daha kolay kavramakla birlikte tutmak için biraz daha rahattı. 154 x 75.8 x 7.85 mm ölçülerinde, mükemmel incelikte bulduk.

Genel olarak, bunun bir amiral gemisi telefonuna çok benzediğini, ancak pek çok kişiye hitap etmesi gereken düşük bir orta sınıf fiyat etiketine sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Nokia 6 Donanım ve Özellikleri

Telefonla yaptığımız kısa kullanımda, ekranın canlı ve parlak olmasını sağladık, ancak kesinlikle bazı amiral gemisi rakipleri kadar etkileyici değil. Tabii ki, bu fiyat noktasında bir telefondan beklenilecek ancak, gözlerimiz bu yılın sonlarında Nokia’nın ileri düzey bir akıllı telefonuna çevirmeye devam edeceğiz

Nokia 6’nın içinde 3GB RAM ve 32GB dahili bellek bulunan Snapdragon 430 işlemci bulunuyor. Daha fazla depolama alanına ve RAM artırımına gitmek isterseniz, parmak izine rağmen Arte Black Limited Edition‘ı tercih etmek isteyebilirsiniz çünkü size 64GB dahili bellek ve 4GB RAM sağlayacaktır. Her iki model de 128GB‘a kadar daha fazla bellek ekleyebilmenizi sağlayan bir MicroSD kart yuvasına sahip.

Ayrıca bkz: Nokia 5 inceleme

Yakında PC Danışmanı laboratuvarlarına geri döndüğümüzde Nokia 6’yı hızla incelemek için sabırsızlanıyoruz, ancak test sırasında kamera, Gmail ve Chrome da dahil olmak üzere uygulamaları başlattığınızda ve değiştirirken yeterince hızlı bir şekilde gerçekleştirildi. Çalıştığımız modelde fazla bir şey yoktu ve bir oyun oynamayı denemek ya da çoklu görevler denemek mümkün değildi ve 430 yonga setinin bu düzeyde bir kullanıma ayak uydurmak için mücadele edebileceğini düşünüyoruz. Bu, yeni Moto G5 modelinde de bulacağınız yongayla aynı ve Nokia 6‘nın daha yüksek fiyat etiketinden ziyade 199 euro’ya alınabiliyor.

Arka tarafında 16Mp bir kamera ve ön tarafta 8Mp’lık bir kamera bulunmakta ve bu fiyat etiketi ile bir telefon için sağlam bir öneri sunuyor. Arka tarafta çift tonlu flaş da var ve Nokia HDR’yi de içeriyor.

Nokia 6 ayrıca, ev düğmesinin altına düzgün bir şekilde oturan ek güvenlik için bir parmak izi sensörü sunuyor. Bu algılayıcının her iki tarafında, çoğu Android kullanıcısının aşina olacağı şekilde geri ve çok görevli tuşlar bulunur.

Akıllı bir ses yükseltici ve çift hoparlörlü Dolby Atmos sesi de var, küçük ekranda video izlemek biraz daha keyif verici hale geliyor.

Çıkarılabilir olmayan batarya 3.000mAh. Ancak, Nokia 6 ile günlük kullanımınızın ne kadar süreceğini belirlemek için daha fazla zaman harcayacağımızı beklememiz gerekecektir. Şu anda yeni akıllı telefonlarda alıştığımız USB-C yerine MicroUSB kullanıldığını da belirtelim.

Nokia 6 Yazılım

Nokia 6, Android 7.1.1 Nougat ile birlikte gönderilecek ve Nokia, basit ve insan gurur duyuyor. Dolayısıyla, “Saf” olarak adlandırdığı bir stok Android için herhangi bir fantezi yer paylaşımını bırakmaya karar verdi. Bu, Google’ın vanilla Android hayranları için büyük bir beraberlik olacak ve herhangi bir şekilde aşırı karmaşık olmadan kullanmak için ideal bulduk.

Sezgiseldir ve esasta ön planda olmak ve yer açmak için gereksiz şeyleri ortadan kaldırır. Nokia, yazılımın düzenli olarak güncelleştirileceğini de vaat ediyor.