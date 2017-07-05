Nokia 6 Temmuz ayı güvenlik güncellemesi aldı

Nokia 6 akıllı telefonuna yeni bir güncelleme geldi. Yaklaşık 150MB büyüklüğünde ve şu anda Tayvan ve Hong Kong‘daki birimleri vuran yeni yazılım, temmuz ayı için Android güvenlik düzeltmeleriyle birlikte geliyor. Bu, orta segment Nokia 6‘yı en yeni güncellemeyi elde eden ilk telefon yapıyor.

Aşağıdaki ekran görüntüsüne göre, güncelleme yeni özellikler getirmedi ve Android sürümü 7.1.1‘de kaldı. Raporlar, Nokia 6’nın Çin’de satılan modeli de çok yakında en son güvenlik düzeltme güncellemesini alıyor olacağını söylüyorlar.

Diğer ülkeler için güncelleme yayınlanma zamanını bilemiyoruz. Ama telefon kullanıcıları zaman zaman ayarlar ve güncelleme menülerine giderek manuel olarak güncellemenin gelip gelmediğini kontrol edebilirler.