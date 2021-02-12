HDM Global, akıllı telefon pazarının yanı sıra bir de kullanıcıların istekleri üzerine klasik Nokia modellerini yenileyerek satışa çıkarmaya devam ediyor. Şirket eski bir klasik model olan 6300 modernize etti ve bugün itibariyle ABD pazarında satışa çıkardı. 70 Dolar fiyat etiketiyle ABD pazarında satışa çıkan yeni Nokia 6300 4G, KaiOS işletim sistemiyle geliyor.

Bu işletim sistemi sayesinde tuşlu olan bu model içerisinde Whatsapp, Youtube ve Facebook gibi uygulamaları çalıştırabiliyor. Bu nedenle yarı akıllı bir cihaz olan 6300 4G, Kömür, Mavi, Yeşil ve Beyaz renk seçeneklerine sahip.

Cihazın diğer özellikleri ise; 320×240 piksel çözünürlüğünde 2.4 inç LCD ekran, arka tarafta VGA kamera, Snapdragon 210 işlemci, microSD kart destekli 4 GB dahili depolama alanından oluşuyor.

Plastik bir gövde ile gelen telefonu, Google Haritalar ve Google Asistan desteği de sunuyor. 1.500 mAh bataryaya sahip olan cihaz, 4G bağlantı noktası, 3.5 mm kulaklık girişi, FM radyo ve Wi-Fi desteğiyle geliyor. Şuan için sadece ABD pazarında sunulan Nokia 6300 4G‘nin ülkemize ne zaman geleceği konusunda resmi bir bilgi bulunmuyor.