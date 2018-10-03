Nokia 7.1 Özellikleri ve Basın Açıklamaları Bilgilerine Ulaşıldı

Nokia‘nın yarın ya da 11 Ekim‘de gerçekleşecek ikinci etkinliğinde duyurması gereken yeni telefonlara ait bilgiler fazlasıyla sızmaya başladı. Nokia 7.1‘in iki lansmandan en az birinde dikkatleri tamamen üzerine toplayacağına dair güçlü bir his var. Fiyatlandırma, kullanılabilirlik ve teknik çizim gibi anahtar özellikler dahil olmak üzere bazı cazip bilgilere şuan sahibiz.

Nokia 7.1 akıllı telefon modelinin, Nokia 7.1 Plus kötü şöhretli ekran kapağını taşıdığı düşüncesiyle hayal kırıklığına uğrattığını görebiliyoruz. Rapor ayrıca, telefonun FCC’nin sertifikasyon sürecini geçtiğini ve potansiyel olarak Kanada ve ABD pazarına ulaşabileceğini iddia ediyor.

Donanım söz konusu olduğunda, Nokia 7.1 19:9 en-boy oranına ve 1080×2244 çözünürlüğe sahip 5.84 inçlik IPS LCD ekrana sahip olacak. Bir Snapdragon 636, ve bu kurulumun her ikisi de microSD kart desteğiyle 3GB/32GB ve 4GB/64GB olacakken tüm bu pikselleri destekleyecek.

Cihazın arkası, Zeiss optikleri -2MP +5MP ile çift kamera kurulumuna sahip olacak. Rapor bizlere arka cam tasarımı, alüminyum yan çerçeveyi, ve 8 mm’nin altındaki kalınlığı belirtiyor.