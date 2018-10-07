Akıllı telefon modellerini yenileme konusunda iddialı olan Nokia, yeni akıllı telefon modelleri için tanıtım görselleri yayınlamaya başladı. Çok kısa bir süre önce markanın Nokia 7.1 modelini tanıttığını gördük. Yeni akıllı telefonların tanıtımının hemen arkasından özelliklerine sitemiz üzerinden yer vermiştik. Şimdi ise Nokia 7.1 Plus akıllı telefonları gündemde.

Nokia 7.1 modellerinin devamı niteliğinde olacak olan Nokia 7.1 Plus akıllı telefonlarının ne zaman tanıtılacağı konusunda ise çok önemli bilgiler gelmeye devam ediyor. Markanın yeni akıllı telefon modeli için son olarak özel bir video yayınlandı. Yayınlanan video yeni cihaz iddialarını doğrulamış oldu.

Nokia 7.1 Plus Ne Zaman Tanıtılacak?

Yeni akıllı telefonun tanıtılıp tanıtılmayacağı kesin değildi. Telefonların belli başlı iddiaları ve görselleri ortaya çıkmıştı ancak Nokia 7.1 Plus modelinin ne zaman tanıtılacağı kesinlik kazanmamıştı. Şimdi ise yeni modelin ne zaman tanıtılacağı konusunda ilk resmi ipuçları verilmiş oldu. Özellikle ekran üzerinde durulan videoda, “Mega ekran” ifadesinin kullanılması, en geniş ekranlı akıllı telefon modelinin yolda olduğunu ortaya çıkarmış oldu. Yeni modelin 11 Ekim tarihinde tanıtılması bekleniyor.

Videoda bu konuda kesin ifadeler olmadığını da ekleyelim. Yani kesin olarak Nokia 7.1 Plus modelinin tanıtılacağı konusunda bir bilgi yok. Yine de beklenti Nokia 7.1 Plus modellerinin geleceği yönünde. Hemen yeni model için beklentiler konusunda da bilgi verelim.

Plus modelinin 2.2 GHz değerinde bir işlemci ile geleceği ve iki farklı RAM bellek seçeneğinin bulunacağından söz ediliyor. 6 GB ve 4 GB RAM bellek miktarları olacak olan yeni akıllı telefonların ekran kısmında ise 2246 X 1080 piksel çözünürlük değeri bulunacak.

Çok daha geniş bir ekran kullanacak olan telefonun 6.28 inçlik panelle gelmesi beklenmekte. 12 MP + 13 MP değerinde çift arka kamerası ve 20 MP değerinde ön kamerası bulunacak olan Nokia 7.1 Plus için daha fazla detayın belli olacağı tanıtım tarihini merakla bekliyoruz.