Ekim ayı akıllı telefonlar için oldukça hareketli geçiyor. Birçok ünlü markanın yeni akıllı telefonlarını görüyoruz. İlk olarak Google tarafından sunulan Pixel 3 modelleri, şimdi ise Huawei tarafından sunulan Mate 20 serileri derken şimdi ise Nokia 7.1 Plus akıllı telefonları tanıtıldı.

Global pazarda Nokia X7 adıyla da karşımıza çıkacak olan Nokia 7.1 Plus akıllı telefonlarının uzun süredir beklenen modeller olduğunu da söylemek gerekiyor. Özellikle fiyatıyla dikkat çekecek olan telefonun detaylarından söz edelim.

Nokia 7.1 Plus Tasarımı Beğeni Topladı

Yeni modelin tasarımından işe başlamak gerekiyor. Tasarım kısmında gerçekten başarılı bir seri söz konusu. Yeni modelde de yine çentikli ekran tasarımına yer veriliyor. Uçtan uca ekran tasarımıyla gelen akıllı telefonun, alt kısımda Nokia yazısının yer aldığı bir çerçeveye yer verdiğini de görüyoruz. Genel olarak ekran tasarımı bir hayli başarılı. iPhone X modellerinde kullanılan çentik yapısına bir hayli benzer bir yapıya yer verilmiş durumda.

Arka kısımda ise çift kamera düzenini görüyoruz. Ortalanmış ve üst üste sıralanmış olan kameraların hemen altında parmak izi sensörlerine yer verilmiş durumda. Arka kapak tasarımında diğer Nokia modellerinden farklı bir özelliğe yer verilmemiş.

Nokia 7.1 Plus Teknik Bilgiler

Yeni modelin teknik özellikleri kısmında ise orta segment detaylarını görüyoruz. Snapdragon 710 işlemcisiyle beraber gelen Nokia 7.1 Plus, 2.2 GHz hıza sahip. 10 nm üretim sürecinin ürünü olan yeni işlemcilerin yanında 6 GB ve 4 GB olmak üzere iki farklı RAM bellek seçeneğinden söz ediliyor.

64 GB ve 128 GB iki farklı depolama alanıyla gelen Nokia 7.1 Plus, grafik biriminde de Adreno 616 kullanıyor.

Nokia 7.1 Plus Ekran

Ekran özelliklerinde de yenilenmiş bir seri görüyoruz. 6.18 inç ekranlar 1080 X 2280 piksel çözünürlük değerine sahip. 500 nit parlaklık değesiyle dikkat çeken ekranda oldukça başarılı.

Kamera Özellikleri

Nokia 7.1 Plus kamera kısmında diğer serilerde kullanılan kameralara benzer bir kamera kullanıyor. 12 MP değerinde f/1.8 diyafram açıklığına sahip olan ana kameranın yanında, 13 MP değerinde f/2.4 diyafram açıklığına sahip olan ikinci bir kameraya yer veriliyor.

OIS destekli kameralara ön kısımda 20 MP değerinde bir kamera eşlik ediyor. Bokeh efektleri ve yapay zeka artısı ise bir hayli dikkat çekici.

Hızlı şarj desteği bulunan ve Android 9 ile gelen telefonun fiyatı ise 245 dolar olarak açıklandı.