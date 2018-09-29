Nokia 7.1 Plus akıllı telefonları için geri sayım başladı. Yeni akıllı telefonların çok kısa bir süre önce gerçek görselleri ortaya çıkmıştı. Telefonların gerçek görselleri olduğu iddia edilen görseller, tasarım detaylarını ve beklenen kamera özelliklerini ortaya çıkarmıştı. Yeni akıllı telefon için paylaşılan görsellerin hemen sonrasında, Nokia 7.1 Plus akıllı telefonları için yeni detaylar ortaya çıktı.

Bu kez Nokia 7.1 Plus akıllı telefonu TENAA kayıtları üzerinde ortaya çıktı. TENAA üzerinde ortaya çıkan yeni akıllı telefonların özellikleri bir hayli dikkat çekici. Kendi ülkesinde X7 modeli olarak bilinen yeni akıllı telefonun özelliklerinden söz edelim.

Nokia 7.1 Plus Nasıl Özelliklerle Gelecek?

Yeni akıllı telefonun amiral gemisi modelleri olmasa bile orta segmentin iyi modellerinden biri olacağından söz edebiliriz. 7.97 mm kalınlığında olacak olan kasayla beraber gelecek Nokia 7.1 Plus, TENAA kayıtlarına göre 6.18 inçlik bir panel kullanacak. 6.18 inç ekran panelinde çentikli yapıya yer verileceğinden söz ediliyor. Üst kısımda tek ön kameranın bulunacağını göreceğiz.

Çentik alanının dışında alt kısımda ise ince bir çerçeveye yer verildiğini görmek mümkün olacak. Ekranların çözünürlük değeri kısmında ise 2246 X 1080 piksel değerini görmek mümkün olacak. Full HD+ çözünürlük, yine orta segment için dikkat çekici değerlerin elde edileceğini gösteriyor. Snapdragon 710 işlemcileri ve 2.2 GHz saat hızı da bu alanda ne kadar iddialı bir telefondan söz ettiğimizin göstergesi.

4 GB RAM bellek miktarıyla beraber 64 GB depolama alanı kullanacağı, 6 GB RAM bellek miktarıyla beraber ise 128 GB depolama alanı sunduğu görülecek olan akıllı telefon, çift arka kamera kullanacak. Yine ortalanmış kamera sistemine devam edecek olan Nokia 7.1 Plus, 12 MP + 13 MP çift arka kamera ile gelecek.

Ön kamera kısmında ise 20 MP değerinde ana kamera göreceğiz. Kutudan Android Oreo ile çıkacak model, 399 Euro çıkış fiyatına sahip olacak. Bu fiyatın sadece Avrupa pazarında geçerli olması bekleniyor.