Nokia 7.1 Plus/X7 İlk Gerçek Görüntüler Yayınlandı!

HMD Global, Çin’de piyasaya sürülen Nokia X5 ve Nokia X6 modellerini piyasaya sürdü. Şimdi dizinin üçüncü bir üyesi olarak adlandırılan Nokia X7 / Nokia 7.1 Plus ise kısa süre sonrasında mağaza satış noktalarında yerlerini alacak.

Halka sunum etkinliği olan 4 Ekim etkinliğine daha sekiz gün varken cihaz Çin sosyal ağı Baidu’da görülmeye başladı. Baidu’ya göre iki renk seçeneği bulunan telefonun arkasında yer alan bazı ayrıntılarının olduğu görülüyor. Renk seçenekleri arasında Bakır ve Gümüş bulunuyor.

Telefona ait ilk fotoğrafta, çıkıntılı bir kamera kurulumu dikkat çekiyor ve sol taraftaki LED flaş ile iki sensöre sahip olacak ve son olarak dairesel parmak izi ise aşağıda konumlandırılacak. Ayrıca hepsinin arkasında Nokia’nın arka panelindeki renk kaymasını gösteren zorunlu Nokia logosu bulunacak.

Bu telefonlar Çin’den geldiğinden, Android One programının bir parçası değillerdir. Ancak küresel değişkenlerin, gelecek üç yıl boyunca temiz bir Android ve güncel işletim sistemine sahip olacağından eminiz.