Bir süredir sessizlik içerisinde olan Nokia, yeni akıllı telefon modellerini tanıttı. 11 Ekim tarihinde beklediğimiz Nokia 9 modeli değil ancak aynı oranda merakla beklenen Nokia 7.1 akıllı telefonları tanıtıldı. Yeni modelin özellikleri de bir hayli dikkat çekti. Orta sınıfın yeni gözdelerinden biri olmasını beklediğimiz Nokia 7.1 akıllı telefonlarının özelliklerinden söz edelim. Bakalım yeni akıllı telefon nasıl özelliklerle geliyor?

Nokia 7.1 Özellikleri ve Tasarımı

Yeni modelin tasarım kısmında yenilendiğini söylemek lazım. Beklendiği gibi çentik alanı bulunan bir telefon geldi. Çentikli ekran tasarımıyla dikkat çekecek yeni modelin, geniş bir ekran paneliyle beraber geldiğini de ekleyelim.

Ekranı alt kısımda yer alan Nokia yazı alanı kesmiş ancak çok geniş bir çerçeve kullanılmamış. Arka kısımda ise çift arka kamera kullanılıyor. Kamera tasarımı değiştirilmemiş. Yine ortalanmış üst üste çift kamera görüyoruz. Kameraların hemen altında da parmak izi sensörleri bulunuyor. Parmak izi sensörlerinin yerleşim yeri de değiştirilmemiş.

Genel olarak tasarım bu şekilde. Nokia 7.1 teknik özelliklerde, dediğimiz gibi orta segment bir model. 5.84 inçlik bir panel kullanan akıllı telefon, 1080 X 2244 piksel çözünürlük değeri sunuyor. 19:9 ekran formatıyla karşımıza çıkacak olan yeni model, orta segment için iyi bir değer sunuyor demek yanlış olmayacaktır.

Teknik kısımda yeni işlemciler tercih edilmiş. Snapdragon 636 modeli kullanan Nokia 7.1, bir önceki modelde kullanılan işlemcilerden %40 daha hızlı. 8 çekirdekli işlemcinin hız değeri 1.8 GHz olarak açıklanmış durumda.

Adreno 509 grafik birimine sahip olan işlemcilerin desteklendiği RAM bellek miktarı ise 3 ve 4 GB olarak iki seçenek duyuruldu. 3 GB RAM bellek miktarına sahip olan model, 32 GB depola alanı sunacak. 4 GB RAM bellek kullanan modelin 64 GB değerinde depolama alanı bulunduğunu da ekleyelim.

12 MP + 5 MP değerinde çift arka kamerası ve 8 MP değerinde ön kamerasında Zeiss lensleri kullanan Nokia 7.1, 3,060 mAh değerinde hızlı şarj destekleyen bataryayla geliyor. Yeni modelin işletim sistemi ise Android Oreo 8.1 olacağı açıklandı. Ancak bu işletim sistemi güncelleme ile değişecek. Yeni model, 3 sene güncelleme desteği alacak. 17 Ekim’de satışa çıkacak telefonun 349 Euro başlangıç fiyatı olacağını da ekleyelim.