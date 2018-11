2018 yılının gözde Android sürümü olan Android Pie, birçok yeni çıkan telefon için en çok beklenilen güncelleme idi. Ancak çoğu telefon bundan yeni yeni nasibini alıyor. HMD Global’in Nokia 7.1 modeli ve Xiaomi‘nin Mi A2 Lite modeli, Android Pie güncellemesini alan son telefonlar olacak.

HMD Global güncellemenin dünya çapında Nokia 7.1 ile yayılmaya başladığını özellikle açıklamıştır. Ancak Xiaomi’den henüz bir açıklama gelmemiştir. Bunların yanı sıra bu gün paylaşılan bir tweet ve ekran resmi iki telefonunda bu güncellemeden payını alacağını ortaya çıkarıyor.

Nokia 7.1 için güncellemenin boyutu 1.3GB olacak. Güncelleme yeni bir sistem navigasyonu, uyarlanabilir parlaklık, uygulanabilir batarya özellikliği ve Kasım ayının güvenlik yamasını kapsayacak.

New day, and a new serving of Pie coming right up. Nokia 7.1 now on Android 9. 😋🥧 pic.twitter.com/ZPupm6TAmR

— Juho Sarvikas (@sarvikas) November 27, 2018