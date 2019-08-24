Nokia 7.2 Çalışır Halde Görüntülendi

Yeni akıllı telefonları merakla beklenen Nokia, en azın Nokia 9 modeli kadar çok konuşulması beklenen Nokia 7.2 akıllı telefonları için çalışmalarını hızlandırdı. Markanın yeni seri akıllı telefonları için yayınlanan yeni görseller, tasarımı doğruladı.

Paylaşılan yeni görseller, telefonların dairesel kamera alanıyla geleceğini göstermekte. Yeni akıllı telefonların 3’lü kamera kullanımı yaptığını görmek mümkün olacak. Canlı görsellerde de bu detay doğrulanmış durumda. Dairesel alanda yer alacak olan 3 kameranın dışında bir de flaş ışığının yer aldığını görmek mümkün olacak.

Nokia 7.2 Canlı Canlı Görüntülendi

Telefonların çalışır halde görüntülenmesi, merak edilen diğer detayları da ortaya çıkardı. Sadece kamera konusunda detaylar ortaya çıkmadı. Bunun yanında yeni serinin ekran kısmında da nasıl bir tasarım sunduğunu göreceğiz. Ekran kısmında sunulan tasarımda su damlası çentik alanı karşımıza çıkacak. Su damlası şekilde çentik alanının içerisinde tek bir kamera bulunacak.

Geri kalan alanda ise oldukça ince çerçevelerin bulunacağını ekleyelim. Telefonların tasarımı kısmında merak edilen detaylar bu şekilde. Arka kısımda parmak izi sensörlerinin yer alacağı Nokia 7.2 akıllı telefonlarının teknik özellikleri konusunda da bazı bilgiler ortaya çıkmış durumda.

Yeni akıllı telefonların içerisinde Snapdragon 710 işlemcileri karşımıza çıkacak. Telefonun bir hayli öne çıkmasını sağlayacak olan Snapdragon 710 serisi işlemcilerin yanında RAM kısmında ise 6 GB RAM kullanımına yer verilecek.

6 GB RAM kullanılması, performans kısmında daha iyi bir telefon sunulmasını sağlayacak. 6.2 inçlik ekran panellerinin kullanılacağı akıllı telefonların çözünürlük değeri kısmında ise Full HD+ değeri karşımıza çıkacak.

Bir yandan dikkat çekecek olan teknik özellikleri bir yandan ise Zeiss kameralarıyla fark yaratması beklenen Nokia 7.2 akıllı telefonlarının tanıtımının ne zaman yapılacağı konusunda da bilgiler ortaya çıktı. Buna göre yeni seri akıllı telefonların tanıtımı IFA kapsamında yapılacak.

5 Eylül sonrasında yeni akıllı telefonları görme fırsatını elde edeceğiz. Şimdilik telefonlar için canlı görsel detaylarının dışında bir detay paylaşılmadığını söylemek gerekiyor. Tanıtım sonrasında yeni model hakkında merak edilen tüm detaylara sitemizden ulaşabilirsiniz.