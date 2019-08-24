Ana Sayfa Akıllı Telefon Nokia 7.2 Çalışır Halde Görüntülendi

Nokia 7.2 Çalışır Halde Görüntülendi

Nokia 7.2 akıllı telefonları için yeni bilgiler gelmeye başladı. Bu kez Nokia 7.2 çalışır halde görüntülendi.

By İbrahim Kızılırmak

-

0
0
Nokia 7.2 Yuvarlak Kamera Kurulumu ile Geliyor!

Yeni akıllı telefonları merakla beklenen Nokia, en azın Nokia 9 modeli kadar çok konuşulması beklenen Nokia 7.2 akıllı telefonları için çalışmalarını hızlandırdı. Markanın yeni seri akıllı telefonları için yayınlanan yeni görseller, tasarımı doğruladı.

Paylaşılan yeni görseller, telefonların dairesel kamera alanıyla geleceğini göstermekte. Yeni akıllı telefonların 3’lü kamera kullanımı yaptığını görmek mümkün olacak. Canlı görsellerde de bu detay doğrulanmış durumda. Dairesel alanda yer alacak olan 3 kameranın dışında bir de flaş ışığının yer aldığını görmek mümkün olacak.

Nokia 7.2 Canlı Canlı Görüntülendi

Telefonların çalışır halde görüntülenmesi, merak edilen diğer detayları da ortaya çıkardı. Sadece kamera konusunda detaylar ortaya çıkmadı. Bunun yanında yeni serinin ekran kısmında da nasıl bir tasarım sunduğunu göreceğiz. Ekran kısmında sunulan tasarımda su damlası çentik alanı karşımıza çıkacak. Su damlası şekilde çentik alanının içerisinde tek bir kamera bulunacak.

Geri kalan alanda ise oldukça ince çerçevelerin bulunacağını ekleyelim. Telefonların tasarımı kısmında merak edilen detaylar bu şekilde. Arka kısımda parmak izi sensörlerinin yer alacağı Nokia 7.2 akıllı telefonlarının teknik özellikleri konusunda da bazı bilgiler ortaya çıkmış durumda.

Yeni akıllı telefonların içerisinde Snapdragon 710 işlemcileri karşımıza çıkacak. Telefonun bir hayli öne çıkmasını sağlayacak olan Snapdragon 710 serisi işlemcilerin yanında RAM kısmında ise 6 GB RAM kullanımına yer verilecek.

Nokia 7.2

6 GB RAM kullanılması, performans kısmında daha iyi bir telefon sunulmasını sağlayacak. 6.2 inçlik ekran panellerinin kullanılacağı akıllı telefonların çözünürlük değeri kısmında ise Full HD+ değeri karşımıza çıkacak.

Bir yandan dikkat çekecek olan teknik özellikleri bir yandan ise Zeiss kameralarıyla fark yaratması beklenen Nokia 7.2 akıllı telefonlarının tanıtımının ne zaman yapılacağı konusunda da bilgiler ortaya çıktı. Buna göre yeni seri akıllı telefonların tanıtımı IFA kapsamında yapılacak.

5 Eylül sonrasında yeni akıllı telefonları görme fırsatını elde edeceğiz. Şimdilik telefonlar için canlı görsel detaylarının dışında bir detay paylaşılmadığını söylemek gerekiyor. Tanıtım sonrasında yeni model hakkında merak edilen tüm detaylara sitemizden ulaşabilirsiniz.

25,584BeğenenlerBeğen
56,931TakipçilerTakip Et
987,000AboneAbone Ol
Önceki İçerikKirin 990 Tanıtım Tarihi Netlik Kazandı

İlgili Haberler

Akıllı Telefon

Huawei Mate 30 Ekran Paneli Ortaya Çıktı

Akıllı telefonlar arasında iddialı modellerden biri olması beklenen Huawei Mate 30 akıllı telefonları için geri sayım başladı. Aslında çok uzun bir süredir gündemde olan...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Vivo iQOO Pro ve iQOO Pro 5G Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Vivo'nun premium telefonlar üreten alt markası iQOO, bugün yeni bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Uzun süredir çıkan sızıntıların ardından Vivo iQOO Pro serisi nihayet bugün...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Lenovo A6 Note Teknik Çizimleri Paylaşıldı – İşte Tasarım Detayları!

Lenovo A6 Note yaklaşan bir bütçe akıllı telefonu olarak piyasada yerini edinecek. Geçen ay cihaz ilk defa Geekbench'te görüntülendi ve liste bazı özelliklerini açıkladı....
Devamını Oku
Akıllı Telefon

MediaTek Helio G90T vs Snapdragon 710 – Redmi Note 8 Pro İşlemcisi

Xiaomi’nin Başkan Yardımcısı ve Redmi markasının Genel Müdürü Lu Weibing, Redmi Note 8 Pro akıllı telefonuna MediaTek’in yakın zamanda duyurduğu oyun merkezli Helio G90T...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Oppo Reno 2 Tanıtım Videosu ile Bazı Özellikler Netleşti!

Oppo, 28 Ağustos'ta, bu yılın başlarında başlatılan Oppo Reno serisinin yükseltilmiş versiyonu olan Oppo Reno 2 akıllı telefonunu piyasaya sürecek. Piyasaya sürülmeden önce, şirket yaklaşmakta...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Redmi Note 8 Pro Üst Düzey Oyun Performansı Sunacak!

Redmi, 29 Ağustos'ta yeni nesil Note serisi akıllı telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Seride Redmi Note 8 ve Redmi Note 8 Pro akıllı telefonları var....
Devamını Oku

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

En Çok Karşılaştırılan Telefonlar

En Çok Görüntülenen Telefonlar

En Çok Görüntülenen Markalar

2018 Yılının En İyi Telefonları

Cepkolik © 2016, Tüm Hakları Saklıdır.