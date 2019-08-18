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Nokia 7.2 Kılıfları Paylaşıldı

Nokia 7.2 akıllı telefonları için detaylar paylaşıldı. Nokia 7.2 bu kez kılıflarla beraber tasarımı göstermiş oldu. Nasıl bir akıllı telefon göreceğiz? Beklentiler neler?

By İbrahim Kızılırmak

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Akıllı telefon dünyasının yeni oyuncularından olarak gösterebileceğimiz Nokia, yeni akıllı telefonlarıyla eski günlerine dönmeye çalışacak gibi gözüküyor. Markanın cep telefonları döneminde elde ettiği üne yeniden kavuşması mümkün mü bilinmez ama bu yolda karşımıza çıkacak olan akıllı telefonlardan birisi de Nokia 7.2 olacak.

Yeni akıllı telefonların, serilerin tasarımını değiştirmesi sağlanacak. Ortaya çıkan son kılıf görselleri de bu durumun en büyük kanıtı olarak gösterilebilir. Öyle ki ortaya çıkan son görseller, oldukça dikkat çekici yeni bir tasarımın geleceğini gösteriyor.

Nokia 7.2 Tasarımı Nasıl Olacak?

Yeni akıllı telefonlar için paylaşılan görseller, tasarımın baştan sona değişeceğini gösterdi. İlk değişiklik ekran tasarımı kısmında karşımıza çıkacak.

Ekran tasarımının yine çentikli yapıyla karşımıza çıktığını göreceğiz. Fakat çentik alanı bu kez çok daha küçültülmüş durumda. Su damlası çentik alanına benzer ancak daha küçük, sadece kameranın çevresi kadar genişlikte olan bir kamera alanı söz konusu.

Su damlası çentik alanı olarak gösterebileceğimiz akıllı telefonların, geri kalan tüm kısımlarda tamamen çerçevesiz bir yapıyla karşımıza çıktığını göreceğiz.

Söz konusu akıllı telefonların ekran kısmında sunacağı bu detayların dışında, arka kısımda da önemli bir tasarım değişikliği söz konusu olacak. Bu zamana kadar tanıtılan akıllı telefon modellerinde üst üste sıralı kameralar ve dikine kamera yerleşimi görmüştük.

Nokia 7.2

Nokia 7.2 modelinde ise kamera kısmı dairesel olarak değiştirilecek. Bu modelde kamera alanında 3 arka kameranın ve bir de flaş ışığının yer aldığını görmek mümkün olacak. Dairesel alanın bulunduğu kamera alanının hemen altında ise bir parmak izi sensörü bulunacak. Bu kısımda tasarımın genel bir şablon olarak karşımıza çıktığını görmemiz mümkün olacak.

Arka kapak tasarımı ile ekran tasarımının birbiriyle bağlantılı olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca paylaşılan görseller, ekran üzerinden parmak izi ölçümünün de destekleneceğini gösteriyor.

Muhtemelen Snapdragon 660 işlemcilerine sahip olarak gelecek orta segmentin iyi modellerinden biri olmasını beklediğimiz Nokia 7.2 akıllı telefonlarının, Eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Tamamen çerçevesiz bir telefon gelecek mi göreceğiz.

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