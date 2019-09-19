Nokia 7.2 Tanıtıldı – Özellikleri

Nokia 7.2 uygun fiyatlı telefonlar arasında yer alacak olup, çok kısa sürede satışa sunulacaktır...

Uygun fiyatlı android telefonlar denildiğinde ilk akla gelen seçeneklerden birisi Nokia olmaya başladı. HDM Global, bu telefonlarından birisi olan Nokia 7.2’yi resmi olarak duyurdu.

Bu akıllı telefon, Zeiss marka optikleri ve PureDisplay su damlası çentikli ekranı ile yeni üçlü kamera kurulumunun yanı sıra birinci sınıf bir cam ve metal tasarıma sahiptir. Akıllı telefon Qualcomm Snapdragon 660 yonga seti arasında ise 3500mAh batarya, USB-C bağlantı noktası, 3,5 mm kulaklık girişi ve Android 9 Pie bulunur.

Nokia 7.2 hakkında açıklanan bilgilerden en çok dikkat çeken nokta ise özel bir Google Asistan düğmesine sahip olmasıdır.

Ayrıca, Nokia 7.2’nin arka kısmında 48MP ana sensör, ultra geniş açılı kamera ve yüksek kaliteli bokeh efektli çekimler için derinlik algılamalı bir kamera içeren üçlü kamera kurulumu sahip çok hoş bir kurulumu da bulunuyor.

Nokia 7.2, Android Pie tabanlı Android One arayüzüne ev sahipliği yapıyor. Şirket, telefonun Android Q işletim sistemine geçeceğini iddia ediyor. Tabi ki bu durum şimdilik sadece bir vaat.

23 eylülde satışa sunulacak. İki farklı bellek yapılandırmasında geliyor ve Camgöbeği Yeşil ile Kömür renk seçeneklerine sahip olacak.