Nokia 7.2 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Nokia'nın yuvarlak kamera düzenine hakim olan en yeni telefonu Nokia 6.2'nin gelişmiş sürümü olan ve yine yuvarlak kamera modülüne sahip olan Nokia 7.2 tanıtıldı...

Nokia 6.2 ile birlikte HMD Global, Nokia 7.2 telefonunu da duyurdu. Her iki telefon da sadece benzer bir tasarımı değil aynı zamanda temel özellikleri de paylaşıyor. HMD Global, Nokia 7.2’nin polikarbonattan 2 kat daha güçlü ancak alüminyum ağırlığının yarısı kadar ileri teknoloji ürünü polimer kompozit ile donatıldığını söylüyor.

Bununla birlikte, çekirdek metalden yapılmıştır. Ekran 2.5D Gorilla Glass ile kaplı iken, arka panelde de Gorilla Glass var. Ancak HMD Global hangi sürümün olduğunu belirtmiyor. Tasarım, telefona metalik bir görünüm veren çok katmanlı bir kaplama ile kaplanmıştır.

Nokia 7.2 ayrıca, gerçek zamanlı HDR dönüşümü için aynı PixelWorks işlemcisine sahip 6.3 inç FHD+ PureDisplay özelliğine sahiptir. Ek olarak Carl Zeiss lensli 20 MP selfie kamerasını barındıran bir çentik var.

Diğer Özellikleri Neler?

Telefon, Snapdragon 660 işlemci tarafından desteklenmektedir. Sırasıyla 64 GB ve 128 GB genişletilebilir depolaması bulunan 4 GB RAM ve 6 GB RAM seçenekleriyle geliyor. Desteklenen maksimum kapasite ise MicroSD kart ile 512 GB’dir.

Nokia 7.2’de de Nokia 6.2’de yer alan Zeiss optiği gibi üçlü arka kamera bulunuyor. Birincil sensör, Quad-Pixel teknolojisine sahip bir 48MP kameradır. Bu, 5MP derinlik sensörü ve 8MP ultra geniş açılı kamera ile eşleştirilmiştir.

Telefon, portre fotoğrafı çekerken çeşitli özellikleri ayarlamak için ZEISS Modern, ZEISS Swirl ve ZEISS Smooth gibi bokeh efektleriyle birlikte geliyor. Ayrıca, zengin görüntülere sahip daha parlak görüntüler için gelişmiş görüntü füzyonu ve çoklu pozlamanın bir kombinasyonunu kullanan bir Gece Modu da vardır.

Nokia 7.2, ayrıca uzamsal ses kaydı ile 4K’da kayıt yapıyor. Dual-Sight özelliği de geliştirilmiştir. Nokia 7.2’nin özel bir Google Yardımcısı düğmesi var. 3500 mAh bataryaya sahip olan ve Adaptive Battery gibi AI özelliklerine sahip olmasıyla birlikte şirket, 2 günlük batarya ömrü vaat ediyor.

Ne yazık ki, aynı zamanda bir USB Tip-C portu üzerinden sadece 10W şarjı destekler. Telefon Buz, Turkuaz ve Antrasit ile geliyor. 299 € fiyatla satışa sunulacak ve Eylül ayının sonunda satışa sunulacak.