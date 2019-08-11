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Nokia 7.2 Tasarımı Ortaya Çıktı

Nokia 7.2 akıllı telefonlar için tasarım ve teknik özellikler paylaşıldı. Nokia 7.2 tasarımı nasıl olacak? Nokia 7.2 teknik özellikleri içerisinde yer alan detaylar neler olacak?

By İbrahim Kızılırmak

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Nokia 7.2

Yeni akıllı telefonlarını tanıtmaya odaklanan Nokia, bir yandan yeni akıllı telefon modellerini tanıtıyor olsa da bir yandan da mevcut modelleri için seri güncellemesi yapıyor. Markanın bu noktada yeni akıllı telefon modellerinden birisi de Nokia 7.2 akıllı telefonları olacak. Merakla beklenen yeni akıllı telefonlar için hem özellikler hem de tasarım ortaya çıkmaya başladı.

Öyle ki çok kısa bir süre önce yeni akıllı telefonların tasarımını ortaya koyan görseller yayınlandı. Paylaşılan görsellerle beraber tasarımın nasıl değiştiği de ortaya çıkmış oldu. Yeni akıllı telefonların nasıl bir sisteme sahip olacağına ve teknik detaylara geçelim.

Nokia 7.2 İddialı Geliyor

Paylaşılan görsellere göre Nokia 7.2 akıllı telefonlarınsa su damlası çentik alanına yer verilecek. Telefonların üst kısmında yer alacak olan su damlası çentik alanı, bu modelin tasarım açısından da tamamlayıcı bir model olmasını sağlayacak. Bunun dışında yeni akıllı telefonların dairesel kamera alanına geçtiğini göreceğiz.

Arka kısımda Moto modellerinde gördüğümüz dairesel tasarım alanına yer verileceği ve kameraların bu alan içerisinde tutulacağı görülüyor. İçerisinde 3 kamera bulunduracağı görülen alanın bir de flaş ışığına yer verdiğini görmek mümkün olacak.

Bunun dışında kamera alanının hemen altında ise parmak izi sensörlerinin kullanıldığını göreceğiz. Tüm bu detayları değerlendirdiğimiz zaman, genel olarak tasarımın başarılı olduğunu söyleyebiliriz.

Nokia 7.2

Teknik kısma baktığımız zaman ise Nokia 7.2 akıllı telefonlarının Snapdragon 710 işlemcilerini kullandığını görmek mümkün olacak. 1.84 GHz hızında çalışan işlemcilerin yanında RAM bellek miktarı olarak ise 6 GB RAM bellek kullanıldığını görmemiz mümkün olacak.

Yeni akıllı telefonların ekran kısmına geçtiğimiz zaman ise 6.2 inçlik bir panel bizleri karşılayacak. 6.2 inçlik ekran panelleriyle beraber Full HD+ çözünürlük değeri sunulacak.

48 MP ana arka kamerası, Android Pie işletim sistemi gibi artılarla beraber telefonların tanıtımının da 9 Eylül’de yapılması bekleniyor. Tanıtım sonrasında merak ettiğimiz soruların cevabını tam olarak alabileceğiz. Şimdilik tanıtımı bekliyoruz.

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