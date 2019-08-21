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Nokia 7.2 Yuvarlak Kamera Kurulumu ile Geliyor!

Geleneksel dikine ya da enine sıralanan kamera tasarımlarına karşın, Nokia yuvarlak kamera tasarımı ile dikkatleri üzerine çekiyor...

By Muhammed Arslan

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Nokia 7.2 Yuvarlak Kamera Kurulumu ile Geliyor!

Bu ay, yaklaşmakta olan Nokia 7.2 akıllı telefonu hakkında sertifika başvuruları, kılıf üreticileri ve bazı sızıntı kaynaklarından birkaç sızıntı gördük. En son sızıntı, Zeiss Group iletişim komitesi başkanı Joachim Kuss‘tan geliyor – Nokia mobile için görüntüleme ortağı.

Komite başkanı tarafından paylaşılan Tweet, basın mensuplarına yaptığı açıklamaların ardından mevcut fotoğrafçılık hakkındaki görüşlerini bildiriyor. Paylaştığı tweet kısa bir süre internette durmuş sonrasında kaldırılmıştır. Tabi ki takipçilerinden birisi bunu indirmeyi başarmıştır.

Söz konusu fotoğraf daha önce sızdırılmış görüntülerle eşleşiyor. Önceki haberlerde yer alan yuvarlak kamera tasarımını gözler önüne serer. Nokia 7.2, 48MP ana kamera, bir çeşit ultra geniş açılı kamera ve portre çekimleri için bir derinlik sensöründen oluşan üçlü bir kamera kurulumuna sahip olacak.

Nokia 7.2 Yuvarlak Kamera Kurulumu ile Geliyor!

Cihazın arkasında kısmen büyük bir yuvarlık içerisinde yer alan kameralar ve geleneksel parmak izi tarayıcısı yer alıyor.  Ön paneli hakkında henüz net açıklamalar söz konusu değil. Biraz daha beklemek gerekiyor bunun için.

Nokia 7.2’nin önümüzdeki ay IFA’da Nokia 6.2’yle birlikte duyurulması bekleniyor. 7.2’de Snapdragon 710 yonga seti ve 6GB RAM bulunuyor. Söylentiler FullHD+ çözünürlüğe ve 3.500 mAh batarya ile birlikte 6.2 inç ekrana işaret ediyor.

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