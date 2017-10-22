Nokia 7, 24 Ekim’de Çin’de Piyasaya Çıkacak

Son birkaç ayda, HMD Global, Nokia 3, Nokia 5, Nokia 6 ve üst seviye Nokia 8 gibi bir dizi Android destekli cihazı piyasaya sürdü.

Çin’deki bir basın toplantısında, HMD Global başka bir orta sınıf cihaz olan Nokia 7‘yi piyasaya sürdü. Cihaz oldukça iyi özellikler sunmakta ve cam arka ve alüminyum kasa ile oldukça üst düzey bir telefon havası vermekte. Eğimli Corning Gorilla tarafından korunan 423 ppi piksel yoğunluğuyla 1920 x 1080 piksel çözünürlükte 5.2 inç IPS LCD ekran bulunmakta.

Kasanın altında, Qualcomm Snapdragon 630 işlemci, 3000 mAh pil ve IP54 sertifikası bulunuyor. Cihazın iki versiyonu bulunuyor; birinde 4GB RAM, 64GB dahili bellek, ikinci modelde ise 6GB RAM ve 128GB dahili bellek bulunuyor.

Fotoğrafçılık tarafında, tamamen yeni olan Nokia 7, F1.8 diyafram ve çift tonlu flaşlı 16MP arka kamera ile donatılmış. Selfielere gelince, F2.0 diyafram, daha büyük 1.4um piksel ve 84 derece görüş alanına sahip, 5MP’lik ön kamera bulunuyor. Nokia 7, kullanıcıların ön ve arka kameradaki fotoğrafları aynı anda çekebilmelerini sağlayan şirketin “bothie” kamera modunu içeren ikinci akıllı telefon.

Bağlantı açısından, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, USB Tip-C, 3.5 mm kulaklık girişi, NFC ve LTE Cat bulunmakta.6.

“Bazı insanlara göre, akıllı telefon tamamen işlevsel, diğerlerine göre hayati bir lüks aksesuarı. Nokia 7, dünyanın her yerindeki içerik yaratıcılarının hayal gücünü yakalayan kültürel açıdan alakalı bir özellik olan Bothie fenomenini ortaya çıkaran Dual-Sight gibi en yeni yeniliklerimizle paketlenmiş, tasarım odaklı bir tarzdadır. Benzersiz yetenekler ve ikonik tarz Nokia 7’yi tanımlar”, Juho Sarvikas, HMD Global Ürün Sorumlusu

Nokia 7, 24 Ekim’de Çin’de piyasaya sunulacak ve 4 GB modeli 2,499 Yen’lik bir fiyat etiketi taşıyor. 6GB varyantı, 2,699 Yen’e satılacak. Cihazla ilgilenen müşteriler JD.com, Suning ve Tmall’dan ön sipariş verebilirler. Küresel pazarlara çıkışı konusunda ise henüz bir bilgi bulunmamakta.