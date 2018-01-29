Nokia 7 HMD tarafından Çin’e özgü çıkarılan akıllı telefonlardan biri olarak hazırlandı. Bununla birlikte bugün bir söylenti ortaya çıktı. Finlandiyalı cep telefonu üreticisi önümüzdeki aylarda Nokia 7‘i ABD’de piyasaya sürmeyi planlıyor.

HMD’nin ABD’de piyasaya sürdüğü telefonlar ülkedeki önemli taşıyıcılara dağıtılacak. Ancak CDMA şebekelerini destekleme ihtimali düşük. Üstelik HMD, ürünlerini ABD pazarıyla uyumlu ve rekabetçi hale getirmek için belirli özellikleri ekleyip çıkarabilir.

Son zamanlarda Nokia 7‘in geliştirilmiş bir versiyonu test edilmiş cihazların geniş bir veri tabanına sahip bir ölçüt aracı olan Geekbench‘te görüldü. “Nokia 7 Plus” adı verilen daha iyi bir 1.8GHz 8 çekirdeği olan Qualcomm Snapdragon 660 işlemcili model oldukça iyi teknik özelliklere sahipti. Bildiğiniz üzere standart model Snapdragon 630 işlemciye sahip.

Daha iyi CPU ve Android Oreo’ya sahip yeni Nokia 7 modeli yakında ABD’de kullanıma sunulabilir!

Ayrıca akıllı telefon Android 8.0 Oreo‘yu çalıştırıyor. Bu da müşterilerin satın aldıktan sonra bir güncelleme beklemek zorunda kalmayacakları anlamına geliyor. Geekbench‘teki listede Nokia 7 Plus‘ın normal modelle (4GB RAM) aynı miktarda RAM’e sahip olduğunu görüyoruz.

HMD’nin Nokia 7‘in biraz daha gelişmiş bir versiyonunu başlatıp başlatmayacağı henüz belli değil. Fakat mümkünse sadece ABD’de değil dünya çapında kullanıma açsınlar(!)