Nokia 7 Plus Android 9.0 Pie Güncellemesi Ertelendi!

HMD Global en son ve kararlı Android 9.0 Pie güncellemesini bu ay Nokia 7 Plus‘a sunacağına söz vermişti. Ancak Eylül ayının son haftasındayız ve hala bu OTA güncellemesi ortada yok.

Juho Sarvikas bir twit ile bu gecikmeyi açıkladı. Açıklamaya göre bazı sertifikasyon sorunlarının halledilmesi gerekiyordu ve geliştiriciler artık kararlı bir yazılım çıkmadan önce son bir test daha yapıyorlar.

#Android Pie 🥧for #Nokia 7 plus met with a couple of tricky platform specific certification bugs. We've got them now and are running final round of tests for quality assurance. Apologies for the delay. Like you know from Beta Labs, stability is there #nokiamobile

— Juho Sarvikas (@sarvikas) September 26, 2018