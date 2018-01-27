Gizemli Nokia 7 Plus yoksa sonunda ortaya mı çıktı? Özellikleri ve çıkış tarihi belli oldu mu?

HMD Global’in Nokia akıllı telefon markası ile iddialı canlanışı son birkaç aydır etkileyici bir hızda devam ediyor. Nokia “müthiş” bir MWC 2018 tanıtımı yapacağını söyledi ve sızıntılar sola ve sağa uçuşmaya başladı.

Yeni bir potansiyel sızıntıya göre oldukça ilginç bir GeekBench testi önümüze geldi. Nokia 7 Plus benchmark testi olduğu iddia edildi. Halihazırda GeekBench’in ve diğer ölçütlerin veri sızdırma konusunda zorlayıcı olmadığını biliyoruz. Doğruluk payı oldukça yüksek duruyor.

Şüphelere rağmen Nokia 7 Plus oldukça heyecan verici geliyor. Rapora göre Snapdragon 660 işlemcinin yanı sıra 4GB RAM ile çalışıyor. Verilen performans skorları ve frekansları söz konusu çip ile eşleşiyor ancak ne yazık ki tüm donanım bilgisi mevcut değil. Sızıntının diğer küçük ve tahmin edilebilir bilgisi ise Android 8.0.0 işletim sistemi ile gelecek olması. Nokia 7 Plus ortaya çıkarsa Nokia 8 ve Nokia 7 arasında oldukça iyi bir yer bulacaktır. Hem SD630 hem de SD660 oldukça yeni işlemciler verimli 14nm çipler arasındaki fark Cortex-A53 yerine Kryo 260 çekirdeği kullanılması ve özellikle Adreno 512 GPU ve Hexagon 680 DSP gibi şeyler dahil olmak üzere aslında önemsiz değil. Ancak yeni orta sınıf model için kesinlikle en iyi seçimler olmuş diyebiliriz.

Tüm bu sızıntılara rağmen çözünürlük hakkında henüz bir bilgi yok. Ayrıca kamera kurulum bilgilerinde de henüz gelişme yaşanmadı. Geçen günlerde bir FCC dosyasında HMD’nin yakında ABD’ye iki yeni ve gizemli cihaz getireceği düşünülüyordu. Belki de bunlardan biri Nokia 7 Plus olabilir.