Nokia 7 Plus Ne Zaman Çıkacak?

İnsanlar Nokia 7 Plus‘u sever mi? sorusunun cevabı niteliğinde bir olay Çin’de yaşandı.

Çin’deki telefon meraklısı insanlar satışa çıkan Nokia 7 Plus modelinin ilk partisini 5 dakika içinde tüketti. Sanal mağaza bu sabah saat 10:07’de açıldı ve 5 dakika sonra tüm mevcut stok tükendi. Telefon 4GB/64GB olan sürüm için 2,300 CNY yani 239 Euro ve 6GB/64GB sürüm için 2,500 CNY yani 318 Euro fiyat etiketi taşıyordu.

Yaklaşık bir hafta sonra 15 Mart’ta saat 10:07’de başka bir parti hazır olacak. Şanslı olan insanlar yeni partinin çıktığı gibi satın alımlarını yapacak. Tabii ki ne HMD ne de mağazalar toplamda kaç telefonun satışa çıkacağını açıklayacaklardır.Nokia 7 Plus Ne Zaman Çıkacak?

Nokia 7 Plus Ne Zaman Çıkacak?

Çin’de olmayan insanlar gelince, Nisan ayına kadar beklemek zorunda kalacaklar. Nokia 7 Plus Avrupa’da 400 Euro’ya satışa çıkacak. Bu kıtada malesef 6GB versiyon seçeneği olmayacak. Avrupa’ya Nokia 7 Plus‘ın yalnızca 4GB/64GB olan sürümü satışta olacak.

Nokia 7 Plus Türkiye Fiyatı

Türkiye’ye de Nisan ayında gelmesini beklediğimiz telefonun tahmini satış fiyatı 2000-2250 TL civarında olacaktır. Vergiler ve diğer etkenler fiyatı daha fazla ne kadar artırabilir bunu bilemiyoruz ancak bu telefonun ideal fiyatı kesinlikle 2000TL sınırında kalmalıdır.

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