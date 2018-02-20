MWC 2018 etkinliği giderek yaklaşıyor. Önümüzdeki hafta başlaması beklenen etkinlikte, birçok yeni akıllı telefon modeli ortaya çıkacak. Amiral gemileri serileri, orta segment akıllı telefonlar, uygun fiyatlı akıllı telefonlar kısacası onlarca yeni akıllı telefon modeli göreceğiz. Bu modeller arasında en çok dikkat çeken markalardan birisi de Nokia olacak. Geri dönüşünü gerçekleştiren markanın, etkinlik kapsamında yeni akıllı telefon modellerini de tanıtması bekleniyor. Yeni modellerden birisi de Nokia 7 Plus akıllı telefonları olacak. Etkinlik kapsamında tanıtılması neredeyse kesin olan akıllı telefonların, detayları da ortaya çıkmaya başladı. Son olarak yeni modelin çalışır halde görüntüleri yayınlandı.

Nokia 7 Plus Nasıl Bir Tasarım Kullanacak?

Paylaşılan görsellere göre Nokia 7 Plus akıllı telefonlarının ekran kısmında geniş ekrana geçiş yapması bekleniyor. 2.5D ekranlarının geleceği ve kavisli ekran kullanacağı bilinen markanın, 18:9 ekran oranına sahip olacağından söz ediliyor.

Paylaşılan görseller kısmında da çerçevelerin bunun için oldukça inceltildiğini görüyoruz. Galaxy S8 serisinde yer alan tasarıma benzer bir tasarımın kullanıldığı görülüyor. Üst ve alt kısmında yer alan ince çerçeveler dışında yan kısımda kavisli bir yapı kullanıldığı görülmekte.

Arka kısma geçtiğimiz zaman ise çift arka kamera ve hemen altında parmak izi sensörlerine yer verilmesi bekleniyor. İçerisinde yer alan sistemde Snapdragon 660 işlemcilerinin bulunacağı ve 4 GB RAM bellek miktarına sahip olacağından söz edilen akıllı telefonların, Android 8.1 işletim sistemi kullanması ve 2160 X 1080 gibi bir çözünürlük desteğine sahip olması olası.

Bu değerlerle beraber yeni akıllı telefonların satış fiyatının ne kadar olacağını ise bilemiyoruz. Bunlar için tanıtımları beklemek gerekecek. Nokia 7 Plus dışında markanın başka akıllı telefon modelleri de tanıtması olası. Detayları MWC 2018 kapsamında göreceğiz.